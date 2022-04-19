“Взрывы такие, что не можешь себя контролировать вообще никак“ — рассказ о том, как жили киевляне под постоянными обстрелами

У нас ходили слухи на работе, да и вообще везде, где бы я ни находилась, что будет война. Это было еще в январе. Кто-то не обращал на это все внимания, кто-то переживал. У нас был период в феврале, когда в Киеве стали минировать школы. То туда детей не ведут, то сюда, это было очень непонятно и страшно одновременно.

Ребенок болел, я подумала хорошо что дома, под присмотром. А потом появилось сообщение, что заминированы вообще все школы. Вот в это время тем, чьи дети учились в дорогих учреждениях, стали приходить смски — мол, родители, подготавливайте тревожные рюкзачки для детей. В таком рюкзаке должны быть две книги, что-то теплое, чем он сможет укрыться, два бутерброда, вода, что-то еще. Вот такие рюкзаки должны были быть в каждом шкафчике. Я вот вам рассказываю, а у самой опять мурашки от этого. Тут уж я поняла, что что-то неладное, нет дыма без огня.

Мне говорили: “Оля, какая война, ты что! Никакой войны не будет!”, а я думаю — а что, если нет?

И вот подошел такой момент, когда у всех у нас были собраны документы — стоял рюкзак. Чтобы взять его, если что, и рвануть. Мы думали с мужем уехать, но как-то не получилось, решили, что не будет ничего. А 24 числа все случилось.

23-е в Украине не отмечают уже, это стало четко российским чем-то. Но мы по старой памяти накупили себе МакДональдса, хорошо посидели. Но у меня было какое-то ощущение, что что-то будет. Все говорят, что Путин любит всякие даты.

И вот, мы ложимся спать, и ночью я слышу какой-то взрыв. Переворачиваюсь на другую сторону — и тут меня муж толкает, говорит вставай быстро, война! А взрывы такие были жуткие! У нас частный дом, мы — на третьем этаже. Мы недавно закончили его строить. Все так красиво сделали, каждый уголочек. И вот представьте — все стены и весь дом начинает трястись!