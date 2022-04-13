Украинским детям, которые пошли в эстонские школы, будет выплачено единовременное пособие
Цель гранта — помочь детям украинских беженцев покрыть расходы на начальную школу. Единовременное пособие в размере 50 евро на ребенка выплачивается на банковский счет родителя или опекуна по заявлению.
“Быть военным беженцем никогда не бывает легко. Ребенку трудно войти в новую среду и начать новую жизнь. Денежная поддержка дает семье возможность приобрести именно то, что больше всего нужно ребенку для учебы в школе”, — сказала Ану Вилтроп, руководитель службы поддержки Эстонского совета помощи беженцам.
Чтобы ходатайствовать о единовременном пособии, необходимо заполнить форму заявления на сайте Эстонского совета помощи беженцам, которую должен подать родитель или опекун, и пособие будет выплачено в течение десяти рабочих дней.
Школьные пособия выплачиваются за счет пожертвований эстонского народа.