Украинским детям, которые пошли в эстонские школы, будет выплачено единовременное пособие

Цель гранта — помочь детям украинских беженцев покрыть расходы на начальную школу. Единовременное пособие в размере 50 евро на ребенка выплачивается на банковский счет родителя или опекуна по заявлению.

“Быть ​​военным беженцем никогда не бывает легко. Ребенку трудно войти в новую среду и начать новую жизнь. Денежная поддержка дает семье возможность приобрести именно то, что больше всего нужно ребенку для учебы в школе”, — сказала Ану Вилтроп, руководитель службы поддержки Эстонского совета помощи беженцам.