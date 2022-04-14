“Беженцы? Не сдадим!“ — как снять квартиру и предоставить хозяину гарантии?
Сейчас большая часть тех, кто ищет жилье в Эстонии — украинские беженцы. Однако хозяева недвижимости предпочитают сдавать квартиры местным. Почему так происходит?
Цены и спрос выросли
О том, что за последнее время из-за выросшего спроса на жилье цена аренды увеличилась говорят многие эксперты.
Маклер Uus Maa Nord Индрек Пеэдо рассказал rus.err.ee, что из-за высокого спроса стоимость арендных квартир выросла на 20-30% по сравнению с прошлым годом. Так, за новую однокомнатную квартиру в Ыйсмяэ просят 650 евро. Да и свободных квартир стало меньше по сравнению с прошлым годом.
Старший маклер бюро недвижимости Uus Maa Марина Ходус в подкасте RusDelfi отметила, что цены выросли на однокомнатные и двухкомнатные квартиры — на них особый спрос. На люксовые квартиры, например, 4-х комнатные в центре, цены не выросли. Такие квартиры приезжие снимают редко. В целом же, по ее оценкам, цены выросли примерно на 10-15%, около 50 евро.
При этом среди украинцев есть те, кто успел устроиться на работу и способен (в том числе и с помощью государства) покрывать расходы на жилье. Однако проблему зачастую не решает.
Готовы платить, но сдавать все равно никто не хочет
Маклер Мария Прууль, которая работает в том числе и с приезжими из Украины, рассказала RusDelfi о том, почему беженцам зачастую сложно найти квартиру для съема:
“Бывает, приходишь показывать квартиру, а хозяин видит, что есть дети, и сразу говорит, что не сдаст. Казалось бы, как так? Это же приличные люди, беженцы, им негде жить. Они такие работящие, кстати! Я с украинцами сейчас часто общаюсь, многие радуются, что нашли работу. Говорят, что и на подработку пойдут потом. Они все очень активные, и если нет возможности пойти на полноценную работу, то кто-то будет пельмени лепить, кто-то пойдет дома убирать. То есть, они готовы работать и очень благодарны за то, что Эстония их принимает.
Причем они не просят сделать скидку, они готовы платить по ценнику. В то же время я слышу истории, как люди приходят смотреть квартиру, и им говорят: “ой, а вы с детьми? Нет, нет, нет, мы вам не сдадим, вас много”. А ведь как правило, приезжают мамы и бабушки с маленькими детьми — то есть, всего человека четыре. Это не так много.
На прошлой неделе я продавала квартиру. Спросила у покупателя, для каких целей? Он говорит, сдавать. Спросил, занимаюсь ли я украинцами. Я пообещала, что даже маклерские брать не буду, сразу же нашла семью, которая никак не могла найти жилье. Они сказали, что могут уже обзор рынка делать — куда не берут украинцев. А хозяин с семьей с удовольствием поселил их, даже подушки с одеялами им организовали.
Поэтому ситуация странная, кто-то хочет помогать, а кто-то боится сдавать квартиру беженцам. Есть какие-то слухи о том, что кто-то когда-то съехал и не заплатил, и посольство Украины тоже не покрыло эту сумму. Деталей тут никто не знает, но в теории, такое может случиться со всеми — что съедут не заплатив. Я своим клиентам рекомендую следующее, чтобы поднять доверие:
- Поговорите со своим работодателем, чтобы он предоставил гарантийное письмо. Либо есть вариант, чтобы работодатель удерживал сумму с зарплаты и перечислял ее за жилье напрямую арендодателю.
- Если у вас есть родственники, пускай они сделают договор на свое имя, если они местные и имеют работу. Это будет гарантом для арендодателя”.