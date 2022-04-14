“Беженцы? Не сдадим!“ — как снять квартиру и предоставить хозяину гарантии?

Цены и спрос выросли

О том, что за последнее время из-за выросшего спроса на жилье цена аренды увеличилась говорят многие эксперты.

Маклер Uus Maa Nord Индрек Пеэдо рассказал rus.err.ee, что из-за высокого спроса стоимость арендных квартир выросла на 20-30% по сравнению с прошлым годом. Так, за новую однокомнатную квартиру в Ыйсмяэ просят 650 евро. Да и свободных квартир стало меньше по сравнению с прошлым годом.

Старший маклер бюро недвижимости Uus Maa Марина Ходус в подкасте RusDelfi отметила, что цены выросли на однокомнатные и двухкомнатные квартиры — на них особый спрос. На люксовые квартиры, например, 4-х комнатные в центре, цены не выросли. Такие квартиры приезжие снимают редко. В целом же, по ее оценкам, цены выросли примерно на 10-15%, около 50 евро.

При этом среди украинцев есть те, кто успел устроиться на работу и способен (в том числе и с помощью государства) покрывать расходы на жилье. Однако проблему зачастую не решает.

Готовы платить, но сдавать все равно никто не хочет

Маклер Мария Прууль, которая работает в том числе и с приезжими из Украины, рассказала RusDelfi о том, почему беженцам зачастую сложно найти квартиру для съема:

“Бывает, приходишь показывать квартиру, а хозяин видит, что есть дети, и сразу говорит, что не сдаст. Казалось бы, как так? Это же приличные люди, беженцы, им негде жить. Они такие работящие, кстати! Я с украинцами сейчас часто общаюсь, многие радуются, что нашли работу. Говорят, что и на подработку пойдут потом. Они все очень активные, и если нет возможности пойти на полноценную работу, то кто-то будет пельмени лепить, кто-то пойдет дома убирать. То есть, они готовы работать и очень благодарны за то, что Эстония их принимает.