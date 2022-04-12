Таллиннский Технический Университет организует детский лагерь для школьников

Ждем для участия в технологическом городском лагере школьников 1-7 классов из Украины, которые хотят провести весенние школьные каникулы содержательно и увлекательно.

Городской лагерь включает в себя различные мероприятия в виде интересных и познавательных мастер-классов и спортивных занятий. Лагерь предлагает горячий и вкусный обед и полезные перекусы каждый день. Дни в лагере начинаются и заканчиваются в здании Mektory Таллиннского технического университета по адрессу Raja 15, Таллинн.