Таллиннский Технический Университет организует детский лагерь для школьников
Ждем для участия в технологическом городском лагере школьников 1-7 классов из Украины, которые хотят провести весенние школьные каникулы содержательно и увлекательно.
Городской лагерь включает в себя различные мероприятия в виде интересных и познавательных мастер-классов и спортивных занятий. Лагерь предлагает горячий и вкусный обед и полезные перекусы каждый день. Дни в лагере начинаются и заканчиваются в здании Mektory Таллиннского технического университета по адрессу Raja 15, Таллинн.
Целевая группа: учащиеся 1-7 классов
Время проведения: 25.04. — 28.04.2022
Часы работы: с 10:00 до 15:30.
Место проведения: Таллиннский технический университет, здание Мектори (Рая 15, Таллинн)
Цена: Лагерь бесплатный для детей из Украины
Для регистрации пишите по адресу: virge.schmidt@taltech.ee
Телефон: 620 3577