Какие социальные выплаты могут получать украинцы в Эстонии?

Помощь пенсионерам

Если по эстонским законам вы достигли пенсионного возрасте, то есть родились в 1958 году или раньше, тогда вы можете ходатайствовать о помощи пенсионерам. Вместе с ней вы получите и медицинскую страховку. Для оформления ходатайства обратитесь в ближайшее бюро обслуживания Департамента социального страхования. С собой возьмите удостоверение личности и решение о временной защите.

Прожиточное пособие

Если вы получили статус временной защиты, у вас появляется право получать прожиточное

пособие. Если вам нужно прожиточное пособие, о нем можно ходатайствовать в самоуправлении по месту жительства. С собой нужно взять удостоверение личности и решение о временной защите.

Семейные пособия

Если вы приехали вместе с детьми, у вас есть право получать семейные пособия. Для того, чтобы ходатайствовать о семейных пособиях, вам необходимо обратиться в бюро обслуживания Департамента социального страхования. Возьмите с собой удостоверение личности и решение о временной защите. Если вы являетесь опекуном ребенка, тогда понадобится и соответствующее постановление суда. Если вашему ребенка менее трех лет, то вместе с семейными пособиями вы также получите медицинскую страховку

Если с вами приехал ребенок, родители которого остались в Украине

Если вы приехали с несовершеннолетним ребенком, для которого вы не являетесь отцом или матерью, вам необходимо оформить опеку, чтобы иметь возможность быть представителем ребенка.

В оформлении опеки вам поможет местное самоуправление. Возьмите с собой удостоверение личности, а также все остальные документы, которые у вас есть на ребенка и его родителей. Возьмите с собой также решение о предоставлении статуса временной защиты. Кроме того, сообщите посольству Украины в Эстонии о том, что дети находятся в Эстонии.