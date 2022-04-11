Украинские предприниматели могут получить компенсацию расходов на регистрацию э-Резидентства в Эстонии

“э-Резидентство делает возможной бесперебойную работу моего бизнеса и синхронизацию всех дел. Я очень ценю свою новую цифровую родину — Эстонию”, — говорит блогер, путешественник и онлайн-предприниматель из Львова Орест Зуб, основатель Ombiz OÜ.

Украинская флористка и основательница компании ArrowStone Flowers Христина Дидух занимается цветочным бизнесом. Ее компанию спасло то, что последние несколько лет фирма уже была зарегистрирована как э-резидент, и поэтому она смогла продолжить работу в Европе.

Та же ситуация с ИТ-компанией Ender Turing, которую международное стратап-комьюнити Startup Grind называет в числе тех, за успехами которых нужно пристально следить в 2022. “Мы были вынуждены пересмотреть свои цели. Наша команда прикладывает максимум усилий, чтобы переорентировать бизнес на новые регионы и поддержать полноценную работу”, — поделилась Олена Иосифова, основательница стартапа, разрабатывающего систему распознавания речи.

Возмещение государственного взноса гражданам Украины за оформление э-резидентства: как это работает?

Шаг 1 — убедиться, что вы отвечаете требованиям. Ознакомиться с требованиями можно здесь.

Если соблюдены все квалификационные требования, вы можете уверенно рассчитывать на возмещение госсбора за регистрацию вашей заявки на получение ID-карты э-резидентства.

Шаг 2 — подать заявку на э-резидентство и получить свою ID-карту.

При оформлении заявки вам необходимо будет указать место получения (стоит учитывать, что пункт выдачи в Киеве временно не работает). Выбрать удобный для вас пункт самовывоза можно здесь.

Шаг 3 — выбрать поставщика услуг для вашего бизнеса, список можно найти здесь.

Поставщики предлагают услуги по присвоению юридического адреса и назначению контактного лица, необходимых для регистрации компании. Обратите внимание, что только одобренные и перечисленные на сайте э-Резидентства поставщики услуг имеют право на возмещение госсбора.

Шаг 4 — зарегистрировать компанию в Эстонии. Пошаговую инструкцию по созданию компании можно найти здесь.