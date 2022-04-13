Какие кружки в Таллинне могут бесплатно посещать украинские дети? Часть первая

Занятия на любой вкус можно найти ниже. Обращаем внимание, что прежде, чем посетить тот или иной кружок, просьба заранее связаться со школой по интересам и узнать о наличии свободных мест.

Таллиннская школа по интересам “Канутиайа”

Адрес: Aйа, 12

Teл: 644 0989

www.kanuti.tln.edu.ee

Бесплатные кружки для 4–19-летних:

Искусство

Художественный кружок Пн. в 15.00–18.00 и Вт., Чт. в 14.00–18.30; Пт., Ср. в 14.30–18.00

Кружок шитья Пн., Чт. В 16.00–18.15

Поделки своими руками Пн., Ср. в 16.00–18.15

Керамика Вт., Чт. В 18.00–19.30

Техника

Робототехника Пн., Пт. в 16.00–17.45

Кинокружок Вт., Чт. В 16.30–18.45

Автомоделизм Вт., Чт. в 17.00–19.15

Работа по дереву/морской кружок Вт., Чт. В 16.00–17.30

Танец

Танцевальная студия Пн. в 16.30–18.00 и Вт., Чт. В 16.30–19.30

Модельная и танцевальная студия “Сикстина” расписание зависит от возраста ребенка

Дошкольники

Творческая студия для малышей Пн. в 15.00–20.00, Вт. в 18.30–20.00

Детский музыкальный театр “Маленькая опера” Чт. в 17.00–19.00, Пт. в 17.00–18.30, Сб. в 13.00–16.00

Tеатр

Театральная студия “Солярис” (на русском языке ) Сб. в 11.30–16.00, Вс. в 10.30–14.30

Театральная студия (на эстонском языке) Вт., Чт. в 17.15–19.30

Музыкальная студия детского экрана

Aдрес: Фельманни, 12

Teл: 523 5024

www.muusikastuudio.ee

Хоровая школа (3–5-летние), музыкальный 3-недельный курс в июне

Музыкальная школа

Aдрес: Суур-Карья, 3–4

Teл: 5552 0101

www.muusikalikool.org

Школа колокольчиков “Арсис”

Aдрес: Tooмпуйэсте, 20

Teл: 528 4682

www.arsis.ee

Игра на ручных колокольчиках в ансамбле (7–10-летние)

Пн. в 16.40–17.25 или Ср. в 15.45–16.30

Частная школа по интересам “Мееро Муусик”

Aдрес: Tooмпуйэсте, 17a

Teл: 504 5578

www.meero.ee

Игра на укулеле в группе (7–10-летние) Чт., Пт.

Музыка для малышей (2–3-летние) Вт., Ср., Чт., Сб.

Игра на укулеле для начинающих в малых группах (школьники) Пн., Ср., Пт.

Пение для дошкольников (4–6-летние) Чт., Сб.

ROBOGO

Aдрес: Рявала, 8 (korpus C, 3 этаж)

Teл: 660 6040

ogogo.ee/ru/robo_school/

Занятия робототехникой

Вс. в 9.45–10.30 (3–5-летние);