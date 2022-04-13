Для родителей
13.04.2022, 13:12

Какие кружки в Таллинне могут бесплатно посещать украинские дети? Часть первая

 
Марина Бегункова
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Фото автора Yan Krukov: Pexels

Возможность посещать бесплатные занятия есть как у школьников, так и детей дошкольного возраста. В списке — кружки на любой вкус. Робототехника и керамика, театр и архитектурная школа, различные танцевальные музыкальные направления.

Занятия на любой вкус можно найти ниже. Обращаем внимание, что прежде, чем посетить тот или иной кружок, просьба заранее связаться со школой по интересам и узнать о наличии свободных мест.

Таллиннская школа по интересам “Канутиайа”
Адрес: Aйа, 12
Teл: 644 0989
www.kanuti.tln.edu.ee

Бесплатные кружки для 4–19-летних:

Искусство
Художественный кружок Пн. в 15.00–18.00 и Вт., Чт. в 14.00–18.30; Пт., Ср. в 14.30–18.00
Кружок шитья Пн., Чт. В 16.00–18.15
Поделки своими руками Пн., Ср. в 16.00–18.15
Керамика Вт., Чт. В 18.00–19.30

Техника
Робототехника Пн., Пт. в 16.00–17.45
Кинокружок Вт., Чт. В 16.30–18.45
Автомоделизм Вт., Чт. в 17.00–19.15
Работа по дереву/морской кружок Вт., Чт. В 16.00–17.30

Танец
Танцевальная студия Пн. в 16.30–18.00 и Вт., Чт. В 16.30–19.30
Модельная и танцевальная студия “Сикстина” расписание зависит от возраста ребенка
Дошкольники
Творческая студия для малышей Пн. в 15.00–20.00, Вт. в 18.30–20.00
Детский музыкальный театр “Маленькая опера” Чт. в 17.00–19.00, Пт. в 17.00–18.30, Сб. в 13.00–16.00

Tеатр
Театральная студия “Солярис” (на русском языке ) Сб. в 11.30–16.00, Вс. в 10.30–14.30
Театральная студия (на эстонском языке) Вт., Чт. в 17.15–19.30

Музыкальная студия детского экрана
Aдрес: Фельманни, 12
Teл: 523 5024
www.muusikastuudio.ee

Хоровая школа (3–5-летние), музыкальный 3-недельный курс в июне

Музыкальная школа
Aдрес: Суур-Карья, 3–4
Teл: 5552 0101
www.muusikalikool.org

Школа колокольчиков “Арсис”
Aдрес: Tooмпуйэсте, 20
Teл: 528 4682
www.arsis.ee

Игра на ручных колокольчиках в ансамбле (7–10-летние)

Пн. в 16.40–17.25 или Ср. в 15.45–16.30

Частная школа по интересам “Мееро Муусик”
Aдрес: Tooмпуйэсте, 17a
Teл: 504 5578
www.meero.ee

Игра на укулеле в группе (7–10-летние) Чт., Пт.
Музыка для малышей (2–3-летние) Вт., Ср., Чт., Сб.
Игра на укулеле для начинающих в малых группах (школьники) Пн., Ср., Пт.
Пение для дошкольников (4–6-летние) Чт., Сб.

ROBOGO
Aдрес: Рявала, 8 (korpus C, 3 этаж)
Teл: 660 6040
ogogo.ee/ru/robo_school/
Занятия робототехникой

Вс. в 9.45–10.30 (3–5-летние);

Ср. в 17.00–18.00 (5–6-летние);

Пн. в 17.30–19.00 (6–8-летние);

Сб. в 13.15–15.15 (8–12-летние);

Вс. в 13.45–16.15 (10–14-летние),

Сб. в 9.45–11.15 (10–14-летние)

Школа анимации
Aдрес: Пярну мнт., 154
Teл: 5303 7660
www.animakool.ee
Занятия проходят на трех языках (эстонский, русский, английский), за исключением некоторых групп, где языком общения указаны английский и эстонский.
Вт. в 18.00–19.00 (7–9-летние);

Чт. в 15.45–17.30 (9–11-летние);

Ср. в 16.15-17.15 (9–11-летние, en, ee);

Вт. в 16.15–17.45 (9–11-летние, en, ee);

Пн. в 16.15–17.15 (9–11-летние, en, ee);

Ср. в 17.30–19.30 (12–14-летние, en, ee);

Пн. в 17.30–19.30 (12–14-летние);

Вт. в 15.45–17.45 (12–14-летние);

Пн. в 17.30–19.30 (15–19-летние, en, ee);

Ср. в 17.30-19.30 (15–19-летние, en, ee);

Чт. в 17.30–19.30 (15–19-летние)

Студия Free Flow
Aдрес: Виру, 4
Teл: 5400 4778
www.freeflowstudio.eu
Более 25 танцевальных стилей, постановка голоса, игра на музыкальных инструментах, театр (6–25-летние и от 25 лет и старше)
Преподаватели говорят на эстонском, русском, украинском (два учителя) и английском языках.

Танцевальная труппа “МОДУС”
Aдрес: Taтари, 64 (II этаж)
Teл: 517 7614
www.swingtants.ee
Свинг, степ, танцы ближнего востока для мальчиков, акробатика, игра на гармошке.

Танцевальная с тудия DanceAct
Aдрес: Хобуяяма, 12
Teл: 511 4207
www.danceact.ee
Разные танцевальные стили.

Танцевальная школа “Койт”
Aдрес: Пярну мнт., 69
Teл: 5615 6937
www.koittantsukool.ee
Джазовый танец, акробатика, классический танец, лирический джаз, современный танец, contemporary, народный танец, характерный танец; уличные танцы (0–3-летние, группы для детей и детей и родителя).

Танцевальная школа ETA
Aдрес: Хобуяяма, 12
Teл: 5662 7254
https://tantsuagentuur.ee/tantsukool/

Бесплатные кружки для 7–18-летних:
Танцевальная тренировка, начальная ступень (7–11-летние) Вт. в 15.30–16.25
Акробатика Чт. в 15.30–16.25; Чт. в 16.30
Современный танец, средняя ступень (12–14-летние) Вт. в 17.30
Современный джаз Чт. в 17.30
Курсы по танцам (классический танец), 15–18-летние Пн. в 17.30
Уличный танец Вт. в 18.30
Современный танец (продвинутые) Ср. в 17.30
Партерная танцевальная техника Чт. в 18.30

Таллиннская художественная школа
Aдрес: Keваде, 4
Teл: 662 2242
www.tallinnakunstikool.ee

Искусство, дополнительное художественное образование (от 10 лет и старше)

Гимнастический клуб “Пируэт”
Aдрес: Taтари, 58
Teл: 646 3659
www.piruett.ee/et

Гимнастика для детей

Школа фортепиано LA
Aдрес: Рохелине аас, 13
Teл: 5681 0714
www.klaverikool.ee

Занятия по фортепиано в группе (6–11-летние)

Школа по интересам Guitarium
Адрес: Койду, 101 / Планееди, 5
Teл: 5626 1755
https://guitarium.ee/et
Игра на гитаре.

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