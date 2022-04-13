Какие кружки в Таллинне могут бесплатно посещать украинские дети? Часть первая
Занятия на любой вкус можно найти ниже. Обращаем внимание, что прежде, чем посетить тот или иной кружок, просьба заранее связаться со школой по интересам и узнать о наличии свободных мест.
Таллиннская школа по интересам “Канутиайа”
Адрес: Aйа, 12
Teл: 644 0989
www.kanuti.tln.edu.ee
Бесплатные кружки для 4–19-летних:
Искусство
Художественный кружок Пн. в 15.00–18.00 и Вт., Чт. в 14.00–18.30; Пт., Ср. в 14.30–18.00
Кружок шитья Пн., Чт. В 16.00–18.15
Поделки своими руками Пн., Ср. в 16.00–18.15
Керамика Вт., Чт. В 18.00–19.30
Техника
Робототехника Пн., Пт. в 16.00–17.45
Кинокружок Вт., Чт. В 16.30–18.45
Автомоделизм Вт., Чт. в 17.00–19.15
Работа по дереву/морской кружок Вт., Чт. В 16.00–17.30
Танец
Танцевальная студия Пн. в 16.30–18.00 и Вт., Чт. В 16.30–19.30
Модельная и танцевальная студия “Сикстина” расписание зависит от возраста ребенка
Дошкольники
Творческая студия для малышей Пн. в 15.00–20.00, Вт. в 18.30–20.00
Детский музыкальный театр “Маленькая опера” Чт. в 17.00–19.00, Пт. в 17.00–18.30, Сб. в 13.00–16.00
Tеатр
Театральная студия “Солярис” (на русском языке ) Сб. в 11.30–16.00, Вс. в 10.30–14.30
Театральная студия (на эстонском языке) Вт., Чт. в 17.15–19.30
Музыкальная студия детского экрана
Aдрес: Фельманни, 12
Teл: 523 5024
www.muusikastuudio.ee
Хоровая школа (3–5-летние), музыкальный 3-недельный курс в июне
Музыкальная школа
Aдрес: Суур-Карья, 3–4
Teл: 5552 0101
www.muusikalikool.org
Школа колокольчиков “Арсис”
Aдрес: Tooмпуйэсте, 20
Teл: 528 4682
www.arsis.ee
Игра на ручных колокольчиках в ансамбле (7–10-летние)
Пн. в 16.40–17.25 или Ср. в 15.45–16.30
Частная школа по интересам “Мееро Муусик”
Aдрес: Tooмпуйэсте, 17a
Teл: 504 5578
www.meero.ee
Игра на укулеле в группе (7–10-летние) Чт., Пт.
Музыка для малышей (2–3-летние) Вт., Ср., Чт., Сб.
Игра на укулеле для начинающих в малых группах (школьники) Пн., Ср., Пт.
Пение для дошкольников (4–6-летние) Чт., Сб.
ROBOGO
Aдрес: Рявала, 8 (korpus C, 3 этаж)
Teл: 660 6040
ogogo.ee/ru/robo_school/
Занятия робототехникой
Вс. в 9.45–10.30 (3–5-летние);
Ср. в 17.00–18.00 (5–6-летние);
Пн. в 17.30–19.00 (6–8-летние);
Сб. в 13.15–15.15 (8–12-летние);
Вс. в 13.45–16.15 (10–14-летние),
Сб. в 9.45–11.15 (10–14-летние)
Школа анимации
Aдрес: Пярну мнт., 154
Teл: 5303 7660
www.animakool.ee
Занятия проходят на трех языках (эстонский, русский, английский), за исключением некоторых групп, где языком общения указаны английский и эстонский.
Вт. в 18.00–19.00 (7–9-летние);
Чт. в 15.45–17.30 (9–11-летние);
Ср. в 16.15-17.15 (9–11-летние, en, ee);
Вт. в 16.15–17.45 (9–11-летние, en, ee);
Пн. в 16.15–17.15 (9–11-летние, en, ee);
Ср. в 17.30–19.30 (12–14-летние, en, ee);
Пн. в 17.30–19.30 (12–14-летние);
Вт. в 15.45–17.45 (12–14-летние);
Пн. в 17.30–19.30 (15–19-летние, en, ee);
Ср. в 17.30-19.30 (15–19-летние, en, ee);
Чт. в 17.30–19.30 (15–19-летние)
Студия Free Flow
Aдрес: Виру, 4
Teл: 5400 4778
www.freeflowstudio.eu
Более 25 танцевальных стилей, постановка голоса, игра на музыкальных инструментах, театр (6–25-летние и от 25 лет и старше)
Преподаватели говорят на эстонском, русском, украинском (два учителя) и английском языках.
Танцевальная труппа “МОДУС”
Aдрес: Taтари, 64 (II этаж)
Teл: 517 7614
www.swingtants.ee
Свинг, степ, танцы ближнего востока для мальчиков, акробатика, игра на гармошке.
Танцевальная с тудия DanceAct
Aдрес: Хобуяяма, 12
Teл: 511 4207
www.danceact.ee
Разные танцевальные стили.
Танцевальная школа “Койт”
Aдрес: Пярну мнт., 69
Teл: 5615 6937
www.koittantsukool.ee
Джазовый танец, акробатика, классический танец, лирический джаз, современный танец, contemporary, народный танец, характерный танец; уличные танцы (0–3-летние, группы для детей и детей и родителя).
Танцевальная школа ETA
Aдрес: Хобуяяма, 12
Teл: 5662 7254
https://tantsuagentuur.ee/tantsukool/
Бесплатные кружки для 7–18-летних:
Танцевальная тренировка, начальная ступень (7–11-летние) Вт. в 15.30–16.25
Акробатика Чт. в 15.30–16.25; Чт. в 16.30
Современный танец, средняя ступень (12–14-летние) Вт. в 17.30
Современный джаз Чт. в 17.30
Курсы по танцам (классический танец), 15–18-летние Пн. в 17.30
Уличный танец Вт. в 18.30
Современный танец (продвинутые) Ср. в 17.30
Партерная танцевальная техника Чт. в 18.30
Таллиннская художественная школа
Aдрес: Keваде, 4
Teл: 662 2242
www.tallinnakunstikool.ee
Искусство, дополнительное художественное образование (от 10 лет и старше)
Гимнастический клуб “Пируэт”
Aдрес: Taтари, 58
Teл: 646 3659
www.piruett.ee/et
Гимнастика для детей
Школа фортепиано LA
Aдрес: Рохелине аас, 13
Teл: 5681 0714
www.klaverikool.ee
Занятия по фортепиано в группе (6–11-летние)
Школа по интересам Guitarium
Адрес: Койду, 101 / Планееди, 5
Teл: 5626 1755
https://guitarium.ee/et
Игра на гитаре.