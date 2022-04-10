Украинских детей приглашают на бесплатные тренировки по футболу
Футбольная школа FC Levadia предлагает детям с Украины бесплатные тренировки, занятия проводятся в Таллинне, в районах Пирита и Ласнамяэ. Об этом сообщает rus.err.ee.
По словам старейшины района Пирита Тыниса Лийната, он очень рад сообщить о таком, поступившем от чистого сердца предложении. "Совершенно очевидно, что украинские дети-беженцы останутся здесь на долгое время, поэтому необходимо создать для них условия для проведения досуга, предложить возможности посещать тренировки. Участие в совместных мероприятиях поможет отвлечься от происходящего, почувствовать себя здесь как можно лучше", — сказал Лийнат.
Футбольная школа клуба FCI Levadia приглашает детей 2012-2017 годов рождения, как мальчиков, так и девочек, в группы, для которых предыдущий опыт игры в футбол не важен.
Более подробную информацию можно получить у директора футбольной школы FC Levadia Кайди Екимовой (тел. 525 7738; Kaidi.jekimova@fclevadia.ee).