Украинских детей приглашают на бесплатные тренировки по футболу

По словам старейшины района Пирита Тыниса Лийната, он очень рад сообщить о таком, поступившем от чистого сердца предложении. "Совершенно очевидно, что украинские дети-беженцы останутся здесь на долгое время, поэтому необходимо создать для них условия для проведения досуга, предложить возможности посещать тренировки. Участие в совместных мероприятиях поможет отвлечься от происходящего, почувствовать себя здесь как можно лучше", — сказал Лийнат.