08.04.2022, 17:01
Тартуская школа танцев приглашает украинцев на бесплатные занятия
Фото автора cottonbro: Pexels
Школа танца Shaté три недели успешно проводит бесплатные уроки танцев для украинской молодежи и взрослых.
По воскресеньям в студии танца Shaté проходят раздельные занятия украинским танцем для молодежи (8-16 лет), смешанная группа с эстонскими детьми 4-7 лет и йога для взрослых и подростков.
Занятия проводятся каждое воскресенье 12:00 в 3 студиях одновременно:
- Танец и акробатика (8-16 лет) — украинский преподаватель Ульяна
- Расслабляющая йога для взрослых и подростков (подходит и для начинающих)
- Творческая дискотека танцев и фристайл для детей 3-7 лет
Все занятия — бесплатные. Тем, хочет посещать регулярные занятия по базово учебной программе, нужно зарегистрироваться здесь. Не забудьте взять с собой удобную тренировочную одежду.
Адрес: Narva mnt 2, Тарту (школа танцев Шате).