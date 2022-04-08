Вакансии с зарплатой 4000 евро — куда могут трудоустроиться в Эстонии украинские IT-специалисты?
О том, что Эстония — страна, которая ценит IT-специалистов, знают многие. Какие же существуют возможности трудоустройства для приехавших из Украины программистов и представителей других диджитал-профессий?
Вот что рассказывает о возможностях трудоустройства для украинцев Алеся Даршт, IT-специалист и автор Telegram-канала “Just Tallinn”.
“Сейчас много специалистов вынуждены были покинуть Украину или остаются в стране, но ищут работу удаленно. Некоторые потеряли проекты, а кто-то — и проекты, и свой дом. Из-за COVID-19 и сейчас, к сожалению, из-за войны, работать удаленно стало нормой, у некоторых компаний полностью удаленная команда.
В целом, на IT-рынке не произошло особых изменений в связи с войной. По словам знакомых IT-разработчиков, разве что NFT и крипто-проекты набирают все больше популярности, разработчики начинают интересоваться этой темой.
Если вы IT-разработчик или дизайнер и вам нужна помощь в поиске проектов, напишите мне. Канал “Just Tallinn” будет публиковать такие объявления. Возможно, меня читают те, кто в поиске опытных специалистов“.
Ниже — несколько свежих объявлений от читателей Telegram-канала Алеси.
Вакансии от компаний:
1. “Продуктовая компания в поиске кандидатов (продукт: iGaming). 2 этапа интервью. Tаллинн (офис), Латвия (возможна удаленка), Рига (есть офис).
1) Frontend developer (React):
- Опыт с JavaScript, React, Redux/Flux.
- Английский язык: B1
Вилка: до 4500 euro
2) Frontend developer (Angular):
- Опыт с Angular, TypeScript, RxJS и Material.
- Английский язык: В1
Вилка: до 5000$
Все подробности: @dnebylitsa (Telegram)
2. “Всем привет! Мы — продуктовая компания, разрабатываем платформу для управления подписками на облачные сервисы.
Расположение — Estonia, Tallinn — (комбинированная или удаленная работа)
1) JAVA-разработчик:
Stack — 3+ опыт; Java 11+; Spring Boot; Redis Streams; Clickhouse; Docker; Azure Pipelines.
What will be better?
• 3+ года работы в качестве Java Software Engineer in software product / SaaS company;
• Солидный опыт работы с Spring, Spring Boot и Gradle;
• Хорошее понимание HTTP(s) и REST протоколов и т.д.
Зарплата — 4000 евро нетто.
2) .Net/C# разработчик:
• 5+ года работы в качестве .NET C# Software Engineer в Product или SaaS;
• Солидный опыт работы с ASP.NET MVC;
• Опыт работы с Javascript, HTML и CSS;
• Опыт работы с MS SQL Server или MySQL или PostgreSQL; HTTP(s) и REST;
Зарплата — 4000 евро нетто.
Все подробности: @MaximAnkudovich (Telegram)
3. “Компания Speechify, продукт которой преобразовывает текст в аудио и может озвучивать книги, документы и многое другое, ищет специалистов на полностью удаленные вакансии:
Design: Brand Designer, Creative Director, Lead Brand Designer.
Инжиниринг:
- Senior Android Engineer
- Senior iOS Engineer, Reactive Programming
- Senior iOS Engineer, SwiftUI
- Senior iOS Engineer, SwiftUI
- Senior Software Engineer, B2B
- Senior Software Engineer, Platform
- Senior Software Engineer, Web.
А также другие вакансии от Speechify смотрите — тут.
Все подробности: @tungfam (Telegram) или на почту tung@speechify.com