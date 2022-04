Вакансии с зарплатой 4000 евро — куда могут трудоустроиться в Эстонии украинские IT-специалисты?

1) JAVA-разработчик:

Stack — 3+ опыт; Java 11+; Spring Boot; Redis Streams; Clickhouse; Docker; Azure Pipelines.

What will be better?

• 3+ года работы в качестве Java Software Engineer in software product / SaaS company;

• Солидный опыт работы с Spring, Spring Boot и Gradle;

• Хорошее понимание HTTP(s) и REST протоколов и т.д.

Зарплата — 4000 евро нетто.