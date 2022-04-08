Вакансии с зарплатой 4000 евро — куда могут трудоустроиться в Эстонии украинские IT-специалисты?

Вот что рассказывает о возможностях трудоустройства для украинцев Алеся Даршт, IT-специалист и автор Telegram-канала “Just Tallinn”.

“Сейчас много специалистов вынуждены были покинуть Украину или остаются в стране, но ищут работу удаленно. Некоторые потеряли проекты, а кто-то — и проекты, и свой дом. Из-за COVID-19 и сейчас, к сожалению, из-за войны, работать удаленно стало нормой, у некоторых компаний полностью удаленная команда.

В целом, на IT-рынке не произошло особых изменений в связи с войной. По словам знакомых IT-разработчиков, разве что NFT и крипто-проекты набирают все больше популярности, разработчики начинают интересоваться этой темой.

Если вы IT-разработчик или дизайнер и вам нужна помощь в поиске проектов, напишите мне. Канал “Just Tallinn” будет публиковать такие объявления. Возможно, меня читают те, кто в поиске опытных специалистов“.

Ниже — несколько свежих объявлений от читателей Telegram-канала Алеси.

Вакансии от компаний:

1. “Продуктовая компания в поиске кандидатов (продукт: iGaming). 2 этапа интервью. Tаллинн (офис), Латвия (возможна удаленка), Рига (есть офис).

1) Frontend developer (React):

- Опыт с JavaScript, React, Redux/Flux.

- Английский язык: B1

Вилка: до 4500 euro

2) Frontend developer (Angular):

- Опыт с Angular, TypeScript, RxJS и Material.

- Английский язык: В1

Вилка: до 5000$

Все подробности: @dnebylitsa (Telegram)

2. “Всем привет! Мы — продуктовая компания, разрабатываем платформу для управления подписками на облачные сервисы.

Расположение — Estonia, Tallinn — (комбинированная или удаленная работа)

1) JAVA-разработчик:

Stack — 3+ опыт; Java 11+; Spring Boot; Redis Streams; Clickhouse; Docker; Azure Pipelines.

What will be better?

• 3+ года работы в качестве Java Software Engineer in software product / SaaS company;

• Солидный опыт работы с Spring, Spring Boot и Gradle;

• Хорошее понимание HTTP(s) и REST протоколов и т.д.

Зарплата — 4000 евро нетто.