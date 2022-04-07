Как беженцы из Украины находят друзей среди жителей Эстонии
Появился шанс чувствовать себя не одинокими
Ирина Мороз с тремя детьми приехала в Эстонию в начале марта из Киевской области.
“Мы проснулись от взрывов ракет: жили рядом с военным аэропортом. Крыша в доме и стены дрожали , стекла звенели. Я подумала, что все, конец. Это наша смерть. И не смогла сделать ни шага. Ступор. Но потом как осенило! Бежать”, — вспоминает Ирина и рассказывает, что одевала детей в спешке.
Сама в ночной рубашке и сапогах, набросив куртку, схватила детей и прыгнули в машину.
“И ехали, и ехали… В небе виднелись огненные ракеты. Это ужасно. А особенно, когда дети спрашивают: “Мама, мы умрем?”
В Эстонии семью поселили в отель. “Dzingel стал нам родным за это время, детки сыты, комнаты уютные и комфортные. Отношения к нам, как к родным”, — улыбается Ирина. И рассказывает, что первое время было морально тяжело.
“Я подписалась на местную группу в Facebook “Друзья Украины”, где помогает вся Эстония, весь народ. И стало легче! Появились друзья. Появилась помощь и поддержка. Появился шанс. Шанс почувствовать себя не одиноким и кому-то нужным”, — делится Ирина.
Женщина рассказывает, что в одиноком гостиничном номере благодаря людям из группы появились игрушки, детская кроватка, столик для кормления и много разных нужных мелочей.
“Столько людей помогает! Вот, например, я искала утюг, чтобы деткам вещи гладить, а добрая девушка Анна оплатила и прислала мне новый утюг. И сама подписала открытку с теплыми словами”.
И таких людей на пути Ирины и ее детей в Эстонии много. Женщина отмечает, что очень хочет поддерживать связь со всеми теми, кто поддержал.
“Буду благодарить постоянно. Писать “спасибо” и поздравлять с праздниками. По возвращению в Украину позову всех, кто помогал, позову в гости! Надеюсь, кто-то сможет и приедет, когда отстроим все. Мы, украинцы, очень гостеприимный и открытый народ”.
Помогли самым ценным: своим отношением
Наталья Смелянец уезжала вместе с детьми из украинского города Николаев.
“Каждый день количество обстрелов в городе увеличивалось. 7 марта просто весь город был атакован градами, ракетами. Наш район пострадал очень сильно, были погибшие и раненые — мирные люди. Мы решили уезжать. Пять дней пути, восемь стран… И вот мы в Эстонии”, — вспоминает Наталья, которая приняла решение уезжать и спасать детей.
По приезду Наталья стала искать жилье, чтобы снимать самостоятельно.
“Сложно поверить, но я звонила и писала по сотне объявлений…Когда слышали, что мы из Украины или что у меня трое детей, квартиры сдавать не хотели. Спасибо ребятам, которые так хорошо к нам отнеслись! Мы были первыми, кто позвонил им по объявлению. Вечером сразу встретились и договорились”, — с благодарностью вспоминает Наталья и отмечает, что арендодатели ради них переехали в свою новую квартиру даже раньше, чем планировали.
“У них еще и мебели не было, но они поспешили, чтобы выручить нас! А еще помогли с кухонными принадлежностями, продуктами, предметами первой необходимости, постельным, полотенцами, одеждой… Но главное, помогли самым ценным — своим отношением”, — рассказывает Наталья.
На следующей неделе украинская семья едет в гости к своим новым друзьям из Эстонии. Наталья убеждена, что сейчас очень легко поддерживать дружбу на расстоянии и надеется, что когда-нибудь, когда война закончится, ребята приедут к ним в гости в Украину, на Черное море.
Появились друзья в Таллинне
Теплые и трогательные слова благодарности украинские беженцы пишут часто. Благодарят за разную помощь: кто-то помог перенести мебель в пустую квартиру, кто-то привез много одежды и кухонный техники. А кто-то просто пригласил на кофе, сходил в кино или прогулялся по вечернему Таллинну, проведя экскурсию.
Все чаще можно видеть сообщения:
“Всем привет ! Tere! Я с детками уже в вашей стране три недели, и хочу сказать, как много вы для нас сделали. Спасибо вам большое за тепло и заботу! Я чувствую себя уже как дома. У меня появились друзья в Таллинне, я очень их полюбила а они меня. Документы все в порядке. Осталось нам дождаться садик и школу. Желаю всем здоровья и мирного неба над головой”.
Такое отношение, по словам украинцев, пожалуй, самое важное сейчас.