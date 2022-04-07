Как беженцы из Украины находят друзей среди жителей Эстонии

Появился шанс чувствовать себя не одинокими



Ирина Мороз с тремя детьми приехала в Эстонию в начале марта из Киевской области.

“Мы проснулись от взрывов ракет: жили рядом с военным аэропортом. Крыша в доме и стены дрожали , стекла звенели. Я подумала, что все, конец. Это наша смерть. И не смогла сделать ни шага. Ступор. Но потом как осенило! Бежать”, — вспоминает Ирина и рассказывает, что одевала детей в спешке.

Сама в ночной рубашке и сапогах, набросив куртку, схватила детей и прыгнули в машину.

“И ехали, и ехали… В небе виднелись огненные ракеты. Это ужасно. А особенно, когда дети спрашивают: “Мама, мы умрем?”

В Эстонии семью поселили в отель. “Dzingel стал нам родным за это время, детки сыты, комнаты уютные и комфортные. Отношения к нам, как к родным”, — улыбается Ирина. И рассказывает, что первое время было морально тяжело.

“Я подписалась на местную группу в Facebook “Друзья Украины”, где помогает вся Эстония, весь народ. И стало легче! Появились друзья. Появилась помощь и поддержка. Появился шанс. Шанс почувствовать себя не одиноким и кому-то нужным”, — делится Ирина.

Женщина рассказывает, что в одиноком гостиничном номере благодаря людям из группы появились игрушки, детская кроватка, столик для кормления и много разных нужных мелочей.

“Столько людей помогает! Вот, например, я искала утюг, чтобы деткам вещи гладить, а добрая девушка Анна оплатила и прислала мне новый утюг. И сама подписала открытку с теплыми словами”.

И таких людей на пути Ирины и ее детей в Эстонии много. Женщина отмечает, что очень хочет поддерживать связь со всеми теми, кто поддержал.

“Буду благодарить постоянно. Писать “спасибо” и поздравлять с праздниками. По возвращению в Украину позову всех, кто помогал, позову в гости! Надеюсь, кто-то сможет и приедет, когда отстроим все. Мы, украинцы, очень гостеприимный и открытый народ”.

Помогли самым ценным: своим отношением