Четыре тысячи косметических средств беженцам — от эстонской компании

“Занимаясь в частном порядке оказанием помощи украинским беженцам, мы по разным каналам получили информацию о том, что украинские военные беженцы остро нуждаются в средствах гигиены”, — рассказывает учредитель и член правления Марит Тийтс и отмечает, что сразу в компанию обратились волонтеры Пярнуского Красного Креста с просьбой о помощи.

“Поскольку у Nurme была на складе неиспользованная упаковка, мы решили объединить помощь с устойчивостью и производить продукты, в которых отчаянно нуждаются беженцы, вместо того, чтобы выбрасывать упаковку”.

Nurme Looduskosmeetika OÜ — компания, которая на протяжении двенадцати лет занимается производством натуральной косметики, успешно продающая свои средства не только на территории Эстонии, а также в Финляндии, Дании, Швеции и других странах. Для помощи украинским беженцам компания произвела четыре тысячи средств гигиены.

“Это тысяча шампуней, тысяча кондиционеров для волос, тысяча гелей для душа и тысяча кремов для рук и тела. Все на сто процентов натуральное”, — сообщает Марит Тийтс.

Продукция Nurme будет распространяться в тридцати пяти различных центрах помощи беженцам по всей Эстонии уже в ближайшее время.