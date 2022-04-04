Блог украинки: куда сходить в Таллинне, чтобы отвлечься и привести мысли в порядок?
Очередные выходные в Таллинне пролетели как миг… Я давно потерялась во времени с того момента, как началась война. Время идет безумно быстро, возможно, потому что мы его торопим, таким образом пытаясь приблизить победу и возвращение домой. В моем случае еще и потому, что я пытаюсь максимально его заполнить. Хорошо, что в Таллинне есть чем себя занять и где побывать, чтобы немного нормализировать свое состояние. Понимаю, что всем нам это дается непросто — сложно развлекаться, когда знаешь, что каждую минуту в Украине умирают люди, каждый день в любимые города прилетают ракеты, а у многих наших друзей и близких людей уже нет крыши над головой. Но я все же хочу хоть немного поднять ваш дух и рассказать, куда стоит сходить в Таллинне, чтобы хоть чуток развеяться и отпустить тяжелые мысли из головы.
Я уже успела “прорекламировать” в предыдущем блоге места, которые рекомендую посетить. Теперь рассказываю о них в деталях и делюсь своими впечатлениями:
Экскурсия в Кадриорг
Парк Кадриорг считается одним из наиболее красивых исторических парков во всей Северной Европе и лучшим местом отдыха в городском пространстве Таллинна. Так называется и жилой район центральной части Таллинна — гулять по которому одно удовольствие. Изначально парк был заложен как летняя резиденция российского царя Петра I и назван Екатериненталем в честь жены Петра I Екатерины I.
Эстонское название — Кадриорг — стало официальным названием дворца и парка начиная с 1920-х годов. Здесь обязательно нужно посетить сам дворец-музей Петра, в котором с регулярным постоянством проходят выставки. Мы попали на выставку скульптур и получили массу удовольствия — чего стоит только роскошный зал торжеств и приемов. В парке также находится резиденция президента Эстонии и ряд музеев, один из них — художественный музей Kumu, который я тоже посетила.
Kumu
Главное здание художественного музея Эстонии выполняет несколько функций: здесь хранится большинство коллекций музея Эстонии, отдел консервации и реставрации, и публичная библиотека. В музее 4 этажа, последний посвящен современному искусству, мне он очень напомнил Пинчук Арт-центр, который я периодически посещаю в Киеве. На 3-ем этаже эстонские художники XVIII, XIX и XX столетия.
Мне безумно понравились работы Конрада Мяги, Карла Пярсимяги и Яна Вахтра. Чтобы посмотреть все внимательно рекомендую зависнуть здесь на 2 часа как минимум. После этого можно выпить отличный кофе в кофейне музея, который находится на первом этаже
Музей Летная гавань
Неимоверный музей, который сильно впечатлил меня и который считается самым интересным морским музеем в Европе. В исторических ангарах гидросамолетов выставлено около 200 подлинных экспонатов: настоящая подводная лодка “Лембит”, столетний ледокол “Суур Тылль”, гидросамолет Short 184, остов самого старого эстонского корабля, и т. д.
Здесь можно отправиться в кругосветное путешествие на подводной лодке, сфотографироваться в форме моряков, изучить аквариум, попробовать покататься на симуляторе и даже запустить бумажные самолетики.
Ну, и конечно, самое-самое — это погулять по каютами настоящей подводной лодки!
Торговый центр Юлемисте
Это — один из самых больших и популярных шопинг-молов Таллина. Здесь представлено большинство известных мировых брендов одежды и обуви, несколько ресторанов и кафе, детская игровая площадка и продуктовая сеть Rimi. При желании тут можно пошопиться и купить все самое необходимое. Например, я нашла здесь свой любимый бренд Zara, в котором до сих пор есть зимняя распродажа и можно купить оставшиеся вещи и обувь по цене от 3 евро (футболки и майки), 20 евро (куртки, пиджаки) и до 50 евро включительно (кожаная обувь). Не уверена, что распродажа до сих пор действует, но можно проверить. Из крупных торговых сетей рекомендую Selver, Maxima и Prizma. В них можно купить буквально все: косметика, одежда, обувь, белье, бытовая техника, посуда, канцтовары, детские игрушки, продукты питания, корм для животных и все это намного дешевле, чем в специализированных магазинах. Советую приобрести клиентские карты этих магазинов в информационных центрах. Они дают хорошие скидки и на них начисляют бонусы, которыми потом можно рассчитаться.
Рынок Balti Jaama Torg
Отличное место, куда можно отправиться на полдня. На первом этаже — огромный продуктовый рынок, где можно купить все: начиная от картошки и овощей, заканчивая соленьями и мясом. Отдельно рекомендую посетить рыбный магазин — здесь огромный выбор рыбы и морепродуктов. В любом виде: сыром, соленом, копченом. В крытом рынке — крафтовые и экологически чистые продукты. Разнообразие сыров и мясных деликатесов впечатляет. Пока не покупала, но в будущем планирую заглядывать сюда, когда придется готовить самой. Отдельного внимания заслуживает антикварный магазин и комиссионка, как называют это у нас. Если вы уже сняли жилье и вам нужно недорого купить мебель, посуду или другие предметы необходимости — постельное белье, скатерти, коврики, или, например, велотренажер (попался мне на глаза и стоил всего 40 евро), то смело идите сюда. Также на третьем этаже расположен огромный вещевой рынок: перчатки, носки, головные уборы и любая другая одежда совсем недорого по местным ценам. Правда оплата только наличными, собственно, как и у нас на рынках. Ну и на втором этаже, рядом с сетью Selver, расположилось множество фуд-кортов. Я успела попробовать индийскую кухню, которую очень люблю и часто посещаю в Киеве. Моя Тикка-масала (кусочки курицы кари в сочном соусе на основе помидоров с рисом) стоила мне 7,99 евро. Кроме этого, здесь можно попробовать итальянскую пиццу, азиатские пельмени, эстонские блинчики с разными начинками и много другого по относительно приятной цене.
Кафе в старом городе
Их здесь огромное количество, и сложно сказать, какое именно из них лучшее. Я пока ориентируюсь на кофе и сладости, потому что не могу себе позволить тратить деньги на кухню. Могу лишь рекомендовать со слов местных жителей, где вкусно пообедать или поужинать. Что касается хорошего кофе и десертов, советую заглянуть в такие заведения:
Rahva Raamat — очень уютное книжное кафе напротив Эстонского драматического театра на углу с входом в старый город. Здесь отличный кофе, много десертов на выбор, и книги.
Vanna Thomas — отличное место с летней террасой прямо напротив Ратуши. На ратушной площади много заведений, но меня почему-то заинтересовало это. И интуиция не подвела: официанты оказались очень милыми, а ликер “Vana Tallinn” безумно вкусным.
Q launge — прекрасная кофейня, которая интерьером напоминает маленькую двухкомнатную квартиру. Здесь действительно чувствуешь себя как дома. Советую взять под кофе карамельный чизкейк.
Koht — культовый бар старого города. Здесь можно выпить очень вкусного крафтового пива — сортов множество, я пока попробовала только два. Но больше это место примечательно своей непринужденной обстановкой — вечерами пятницы и субботы здесь просто негде яблоку упасть.
Sveta bar — первый раз я заметила это заведение, гуляя районом Теллискиви и бывшим депо — где теперь расположена тыльная сторона Baltijama torg, о котором я написала выше. Привлекла мое внимание стайка таллиннской молодежи, которая была очень вызывающе одета. Как оказалось потом, это ультрамодное место и пристанище для столичной богемы. Во второй раз, я попала в бар неслучайно. Меня пригласили на концерт Васи Обломова, который проходил в прошлую субботу. Разузнала, что концерты здесь проходят регулярно, а кроме того, это место для всевозможных вечеринок, выставок, кинопоказов, и даже презентаций коллекций одежды. А еще здесь готовят неимоверно креативные коктейли, так что я не смогла сдержаться чтобы не попробовать. Оказалось, не хуже, чем в моем любимом Alchemist bar в Киеве, так что рекомендую!
Конечно, это не все места, в которых мне удалось побывать, и еще не все, куда я хотела бы пойти. В следующем блоге обещаю рассказать больше о культурных мероприятиях и о тех важных услугах, которые сопровождают нас в обычной жизни: как попасть к семейному доктору, получить банковские карточки, снять жилье, стать на учет трудовой биржи и найти работу.