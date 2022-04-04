Блог украинки: куда сходить в Таллинне, чтобы отвлечься и привести мысли в порядок?

Главное здание художественного музея Эстонии выполняет несколько функций: здесь хранится большинство коллекций музея Эстонии, отдел консервации и реставрации, и публичная библиотека. В музее 4 этажа, последний посвящен современному искусству, мне он очень напомнил Пинчук Арт-центр, который я периодически посещаю в Киеве. На 3-ем этаже эстонские художники XVIII, XIX и XX столетия.

Эстонское название — Кадриорг — стало официальным названием дворца и парка начиная с 1920-х годов. Здесь обязательно нужно посетить сам дворец-музей Петра, в котором с регулярным постоянством проходят выставки. Мы попали на выставку скульптур и получили массу удовольствия — чего стоит только роскошный зал торжеств и приемов. В парке также находится резиденция президента Эстонии и ряд музеев, один из них — художественный музей Kumu , который я тоже посетила.

Парк Кадриорг считается одним из наиболее красивых исторических парков во всей Северной Европе и лучшим местом отдыха в городском пространстве Таллинна. Так называется и жилой район центральной части Таллинна — гулять по которому одно удовольствие. Изначально парк был заложен как летняя резиденция российского царя Петра I и назван Екатериненталем в честь жены Петра I Екатерины I.

Очередные выходные в Таллинне пролетели как миг… Я давно потерялась во времени с того момента, как началась война. Время идет безумно быстро, возможно, потому что мы его торопим, таким образом пытаясь приблизить победу и возвращение домой. В моем случае еще и потому, что я пытаюсь максимально его заполнить. Хорошо, что в Таллинне есть чем себя занять и где побывать, чтобы немного нормализировать свое состояние. Понимаю, что всем нам это дается непросто — сложно развлекаться, когда знаешь, что каждую минуту в Украине умирают люди, каждый день в любимые города прилетают ракеты, а у многих наших друзей и близких людей уже нет крыши над головой. Но я все же хочу хоть немного поднять ваш дух и рассказать, куда стоит сходить в Таллинне, чтобы хоть чуток развеяться и отпустить тяжелые мысли из головы.

Мне безумно понравились работы Конрада Мяги, Карла Пярсимяги и Яна Вахтра. Чтобы посмотреть все внимательно рекомендую зависнуть здесь на 2 часа как минимум. После этого можно выпить отличный кофе в кофейне музея, который находится на первом этаже

Музей Летная гавань

Неимоверный музей, который сильно впечатлил меня и который считается самым интересным морским музеем в Европе. В исторических ангарах гидросамолетов выставлено около 200 подлинных экспонатов: настоящая подводная лодка “Лембит”, столетний ледокол “Суур Тылль”, гидросамолет Short 184, остов самого старого эстонского корабля, и т. д.

Здесь можно отправиться в кругосветное путешествие на подводной лодке, сфотографироваться в форме моряков, изучить аквариум, попробовать покататься на симуляторе и даже запустить бумажные самолетики.

Ну, и конечно, самое-самое — это погулять по каютами настоящей подводной лодки!

Торговый центр Юлемисте

Это — один из самых больших и популярных шопинг-молов Таллина. Здесь представлено большинство известных мировых брендов одежды и обуви, несколько ресторанов и кафе, детская игровая площадка и продуктовая сеть Rimi. При желании тут можно пошопиться и купить все самое необходимое. Например, я нашла здесь свой любимый бренд Zara, в котором до сих пор есть зимняя распродажа и можно купить оставшиеся вещи и обувь по цене от 3 евро (футболки и майки), 20 евро (куртки, пиджаки) и до 50 евро включительно (кожаная обувь). Не уверена, что распродажа до сих пор действует, но можно проверить. Из крупных торговых сетей рекомендую Selver, Maxima и Prizma. В них можно купить буквально все: косметика, одежда, обувь, белье, бытовая техника, посуда, канцтовары, детские игрушки, продукты питания, корм для животных и все это намного дешевле, чем в специализированных магазинах. Советую приобрести клиентские карты этих магазинов в информационных центрах. Они дают хорошие скидки и на них начисляют бонусы, которыми потом можно рассчитаться.