Молодые люди Кесклинна заводят дружбу с беженцами из Украины

“Несомненно завоевать доверие травмированных детей и молодых людей не просто, но всего за пару недель уже несколько молодых украинцев нашли путь в Кесклиннаский молодежный центр и активно участвуют в его деятельности вместе с местными сверстниками, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — Активные и дружелюбные юноши и девушки из молодежного центра быстро завоевывают доверие и пробуждают интерес с совместной деятельности”.

Молодежный центр проводит занятия для детей военных беженцев в отелях их проживания с 24 марта. Через веселые игровые занятия молодых людей знакомят с молодежным центром и его деятельностью, а также рассказывают им об эстонском языке и культуре и о возможностях проведения досуга в Таллинне.

Программа по вовлечению молодежи была запущена совместно с Департаментом социального страхования. Ее разработали и в ней участвуют работники Кесклиннаского молодежного центра и активные молодые люди. К ним присоединился молодежный работник из Кристийне.

“Мы получили много позитивной обратной связи и количество желающих принять участие в программе постоянно растет, — сказала руководить Кесклиннаского молодежного центра Минна Лахтвеэ. — Надеемся, что с помощью этой программы многие молодые люди найдут дорогу в наш центр и подружатся с местной молодежью”.

Дополнительная информация: старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм, тел. 5696 6326.