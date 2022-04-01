Может ли человек с украинским паспортом въехать в Эстонию из России?

“С 25 февраля гражданам Украины разрешен безвизовый въезд в Эстонию. Ограничения на пересечение границы, введенные для предотвращения распространения COVID, в том числе обязанность предъявить справку о COVID, не распространяются на граждан Украины, их прямых потомков (детей, внуков) и родственников по восходящей линии (родителей, бабушек и дедушек).

Эстонское государство поддерживает украинских военных беженцев, чтобы они могли быстро адаптироваться и самостоятельно обеспечивать себя до возвращения домой. Приемные пункты дают людям, приехавшим из Украины, всю информацию и оказывают необходимую помощь. Им также делают тест на коронавирус. Военный беженец может получить временную защиту (вид на жительство на один год“ — комментирует Лийс Кригул, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Таким образом, украинцы, которые эвакуировались в Россию либо жили там до начала войны, могут пересечь границу с Эстонией и получить убежище здесь (либо поехать далее, в другую страну). Однако если вы едете на автобусе, нужно быть готовым к тому, что прохождение границы займет больше времени, чем обычно.

“Мы стояли часа три где-то. Причем фуры мимо нас спокойно проезжали, а мы ждали стояли, — рассказывает Марина, которая ехала из Санкт-Петербурга в Таллинн 29 марта. — Водитель сказал, что на эстонской границе сейчас очень тщательно проверяют людей с украинскими паспортами, поэтому так долго. Причем с нами всего одна семья из Украины ехала. Бывает, и дольше стоят”.

Интересно, что о возможности въехать в Европу из России сообщают даже некоторые украинские организации. Так, украинский государственный центр стратегических коммуникаций называет пункт пропуска Ивангород-Нарва — наиболее удобным способом для украинцев, которые находятся в России, попасть в Европу.



