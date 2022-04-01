Как человек с украинским паспортом может добраться до Эстонии из России?
“С 25 февраля гражданам Украины разрешен безвизовый въезд в Эстонию. Ограничения на пересечение границы, введенные для предотвращения распространения COVID, в том числе обязанность предъявить справку о COVID, не распространяются на граждан Украины, их прямых потомков (детей, внуков) и родственников по восходящей линии (родителей, бабушек и дедушек).
Эстонское государство поддерживает украинских военных беженцев, чтобы они могли быстро адаптироваться и самостоятельно обеспечивать себя до возвращения домой. Приемные пункты дают людям, приехавшим из Украины, всю информацию и оказывают необходимую помощь. Им также делают тест на коронавирус. Военный беженец может получить временную защиту (вид на жительство на один год)“ — комментирует Лийс Кригул, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
Подробнее о том, что делать, если вы только что въехали в Эстонию с украинским паспортом — читайте здесь.
Таким образом, украинцы, которые эвакуировались в Россию либо жили там до начала войны, могут пересечь границу с Эстонией и получить убежище здесь (либо поехать далее, в другую страну). Однако если вы едете на автобусе, нужно быть готовым к тому, что прохождение границы займет больше времени, чем обычно.
“Мы стояли часа три где-то. Причем фуры мимо нас спокойно проезжали, а мы ждали стояли, — рассказывает Марина, которая ехала из Санкт-Петербурга в Таллинн 29 марта. — Водитель сказал, что на эстонской границе сейчас очень тщательно проверяют людей с украинскими паспортами, поэтому так долго. Причем с нами всего одна семья из Украины ехала. Бывает, и дольше стоят”.
Интересно, что о возможности въехать в Европу из России сообщают даже некоторые украинские организации. Так, украинский государственный центр стратегических коммуникаций называет пункт пропуска Ивангород-Нарва — наиболее удобным способом для украинцев, которые находятся в России, попасть в Европу. Вот краткая инструкция:
1. Рекомендуется добраться поездом до Санкт-Петербурга, а затем до Ивангорода — на попутной машине или электричкой (по данным сайта Tutu.ru стоимость билета — 417 ₽, время в пути — 3 часа 30 минут).
2. Из Нарвы можно добраться до Таллинна на электричке (информацию о расписании и билетах можно узнать здесь).
3. Для украинских беженцев действует бесплатный проезд на поезди общественном транспорте, однако для подтверждения этого права украинским беженцам необходимо будет показывать “зеленую” карту, которая выдается при регистрации в отделениях Муниципальной полиции. Получить ее также можно в Центре помощи беженцам — в Тарту, Таллинне или Пярну (подробнее о Центрах помощи беженцам — здесь). Таким образом, для того, чтобы получить помощь от эстонского государства, вам нужно сначала зарегистрироваться как военный беженец — а в дальнейшем, получить временную защиту в виде вида на жительство.