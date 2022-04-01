Куда сходить с детьми на выходных в Таллинне?

Музей природы

Посетители музея могут познакомиться с различными экспозициями. Детей взрослых порадует изобилие экспонатов мира млекопитающих, птиц и насекомых, обитающих в Эстонии. Здесь можно найти редких белок-летяг, крупнейшего млекопитающего эстонских лесов — лося. В зале лесов деревья, властелины лесов, рассказывают истории своей жизни, а экспозиции млекопитающих, птиц и насекомых предоставят интересующимся возможность поразмыслить о жизни различных лесных существ. Также можно ознакомиться с экспозицией геологии и болот, а еще посетить виртуальная выставку, посвященную Балтийскому морю.

Таллинский зоопарк

Белые медведи и слоны, носороги и обезьяны, опасные хищники и многие другие экзотические виды животных — в Таллиннском зоопарке всегда интересно как детям, так и взрослым. Территория зоопарка, занимающая около 90 гектаров, разделена на несколько зон, каждая из которых отдана определённым видам животных. В зоопарке работает полярий, который создан для белых медведей, современный слоновник, специальная зона для парнокопытных.

Детский музей Мииямилла

Детский музей Мииямилла — это тематический музей для всей семьи. Музейная экспозиция рассчитана, прежде всего, на детей от 3 до 11 лет, а также их родителей.

Музей действует в разноцветном доме с башенкой, построенном в 1937 году в качестве главного здания Детского парка. Экспозиция в музее специально создана такой, чтобы ее можно было не только посмотреть, но и послушать, а также потрогать руками.

Выставка музея колясок

В торговом центре Т1 в Таллинне с 15 марта по 15 апреля будет проходить бесплатная выставка музея колясок “История женских прав и белья в одной коляске”, которая расскажет об истории женщин, их положении в обществе через предметы интерьера, изменения гардероба и детского транспорта.

Таллинский ботанический сад

Отличное место для семейных прогулок в любое время года. Здесь на площади в 120 гектаров можно изучить более 8500 видов растений. Теплицы Таллиннского ботанического сада открыты для посетителей круглый год. Здесь можно увидеть банановые пальмы, коллекции кактусов, декоративные комнатные растения. В ботаническом саду часто проходят необычные выставки экзотических цветов с волшебными ароматами.