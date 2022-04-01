Как не разругаться с близкими, у которых другие политические взгляды? Советы психолога
Что делать, если в контексте сложной политической обстановки, частыми составляющими ваших разговоров с друзьями и родственниками являются упреки, критика, требования и споры. Иногда это даже может привести к разрушению отношений с близкими нам людьми. Как улучшить качество диалога и найти точки соприкосновения? Здесь нам на помощь приходит простое правило: залог здорового общения — точность и ясность, уверена таллиннский психолог Виола Талдыкина.
Если вы чувствуете, что стали чаще конфликтовать с близкими из-за различий в политических взглядах и отношении к сложившейся ситуации, можно опираться на принципы ненасильственного общения (ННО), которые очень действенны при разрешении конфликтов.
Подход ненасильственного общения сформулировал американский психолог Маршалл Розенберг в 1960-х годах, и описал в книге “Язык жизни”.
Розенберг предлагает сосредоточиться на понимании потребностей и сопереживании чувствам других людей. Одно из главных преимуществ формы ненасильственного общения это универсальность. Ее можно применить в диалоге с супругом, ребёнком, родителями и коллегами. Важно помнить, что эти принципы работают в обе стороны, так как в диалоге всегда участвуют двое.
Если вы осознаёте, что в диалоге нам нужно быть только лишь услышанными и при этом мы не интересуемся тем, что хочет донести собеседник, то в таком случае бесконфликтного и здорового контакта не получится. Эмоции, потребности, ценности другого так же важны, как и ваши. Важно уметь слушать и слышать что и как говорит собеседник, а не просто ждать своей очереди в диалоге.
В диалоге важно сопереживание или эмпатия. Человек проще понимает чувства, чем слова. Вносите чувства в диалог и не отвергайте, а разделяйтесь чувства другого.
Принципы ненасильственного общения
Данные принципы нужны для безопасного диалога. Эта правильная форма того, как мы можем предъявить своё видение, эмоции, переживания другому не нарушая границы.
Манипуляции, обесценивание, обобщение, навешивание ярлыков вряд ли можно назвать характеристиками здорового общения, они лишь вызывают желание защититься, а также вызывают непонимание.
Констатация факта, простое описание того, что мы видим, добавления чувств — наоборот помогает избежать непонимания и ссор.
1. Наблюдение
Безоценочное наблюдение за словами, эмоциями другого человека. Отмечайте объективные детали и факты. Безоценочно констатируйте их, при этом говоря о своих чувствах по отношению к ним.
Пример выражения наблюдения: Я заметил, что мы месяц не разговаривали.
2. Чувство
Задайте себе вопрос: как это откликается во мне? Нужно понять, какую эмоцию вы чувствуете и назвать ее. Без критики и обвинений, используя так называемое “Я-сообщение”. Таким образом собеседник будет однозначно и ясно вас понимать и ему не придётся догадываться, что с вами происходит.
Пример выражения чувства: Мы не созванивались месяц и мне грустно из-за этого, потому что мне бы хотелось созваниваться чаще.
3. Потребность
Говорите открыто о своих потребностях. Потребность объясняет, на чем основаны ваши чувства, и почему дальнейшая просьба для вас важна. Так ваш комментарий не будет выглядеть, как обвинение, критика или манипуляция
Пример выражения потребности: Мне бы хотелось созваниваться чаще.
4. Просьба
Откровенно озвучивайте просьбы, основываясь на своих потребностях, а не требованиях. Важно формулировать просьбы ясно, избегая туманности. Чем яснее вы выразите ваши желания, тем выше шанс их исполнения.
Пример выражения просьбы: Давай созваниваться каждый вторник в 20:00.
Принципы ННО работают и в обратную сторону: “Я вижу, что ты рассержен, ты чувствуешь злость? Потому что тебе кажется, что тебя не слышу? Я могла бы предложить такой-то вариант”.
Чаще всего диалог оказывается небезопасным, приводит к конфликтам из-за невыполнения вышеупомянутых принципов. Так как в диалоге отсутствует ясность, каждый додумывает что-то исходя из своих убеждений, взглядов и знаний. Понятная просьба дает собеседнику четкий план действий, который может улучшить ваши отношения и жизнь Использование данных шагов поможет сделать так, чтобы вы и ваш собеседник услышали и поняли друг друга.
Вот еще некоторые полезные рекомендации, которые помогут найти общий язык с человеком:
1. Если человеку сложно, он находится в ситуации острого кризиса или небезопасности, то не нужно обесценивать его чувства, обещать, что все будет хорошо. Можно дать ему пространство для выражения своих чувств. Вы должны принять то, что он чувствует и попробовать разделить его чувства; повторить их, не добавляя своих.
2. Сфокусируйтесь на настоящем, не занимайтесь угадыванием будущего и не оценивайте события прошлого.
3. Говорите не о текущей повестке, а о бытовых вещах — что сегодня ели, какое кино недавно смотрели.
4. Не давайте непрошенных советов — это нарушает границы и вызывает раздражение. А как вы понимаете, лишнее раздражение нам сейчас не нужно. Если хотите что-то предложить, спросите разрешение.
5. Не обсуждайте новости. Можно выслушать собеседника, но не вступать в полемику, так как ваше желание донести свою точку зрения может встретиться с непониманием и агрессией, что только усугубит диалог и ваше состояние.
6. Не начинайте свою фразу со слов “НЕТ” или “НО”, так как это может выглядеть как обесценивание и привести к нежеланной ссоре.
7. Старайтесь избегать в своей речи повелительного наклонения, так как зачастую для собеседника это выглядит, как приказ.
8. Если у вас с собеседником разные точки зрения, если ваши политические взгляды не сходятся, то старайтесь уходить от таких тем. Если это сделать не получается, то лучшим решением в такой ситуации будет договориться о следующем звонке и вежливо завершить разговор. Помните, что безопасных вариантов такой дискуссии не существует!