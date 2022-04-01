Как не разругаться с близкими, у которых другие политические взгляды? Советы психолога

1. Если человеку сложно, он находится в ситуации острого кризиса или небезопасности, то не нужно обесценивать его чувства, обещать, что все будет хорошо. Можно дать ему пространство для выражения своих чувств. Вы должны принять то, что он чувствует и попробовать разделить его чувства; повторить их, не добавляя своих.

2. Сфокусируйтесь на настоящем, не занимайтесь угадыванием будущего и не оценивайте события прошлого.

3. Говорите не о текущей повестке, а о бытовых вещах — что сегодня ели, какое кино недавно смотрели.

4. Не давайте непрошенных советов — это нарушает границы и вызывает раздражение. А как вы понимаете, лишнее раздражение нам сейчас не нужно. Если хотите что-то предложить, спросите разрешение.

5. Не обсуждайте новости. Можно выслушать собеседника, но не вступать в полемику, так как ваше желание донести свою точку зрения может встретиться с непониманием и агрессией, что только усугубит диалог и ваше состояние.

6. Не начинайте свою фразу со слов “НЕТ” или “НО”, так как это может выглядеть как обесценивание и привести к нежеланной ссоре.

7. Старайтесь избегать в своей речи повелительного наклонения, так как зачастую для собеседника это выглядит, как приказ.

8. Если у вас с собеседником разные точки зрения, если ваши политические взгляды не сходятся, то старайтесь уходить от таких тем. Если это сделать не получается, то лучшим решением в такой ситуации будет договориться о следующем звонке и вежливо завершить разговор. Помните, что безопасных вариантов такой дискуссии не существует!