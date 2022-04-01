Сегодня! В Таллинне пройдет инфочас о трудоустройстве прибывших из Украины медсестер и акушерок

Основными темами мероприятия станут ответы на вопросы, касающиеся оформления документов и порядка действий, необходимых для того, чтобы приступить к работе по специальности в больнице. Поскольку квалификация медсестер и акушерок регулируется директивой ЕС, и в Эстонии это предполагает обучение как минимум на уровне прикладного высшего образования, то прибывшие из Украины специалисты должны учитывать, что их дипломы медсестры или акушерки не дают автоматического основания для трудоустройства.