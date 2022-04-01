Сегодня! В Таллинне пройдет инфочас о трудоустройстве прибывших из Украины медсестер и акушерок
Основными темами мероприятия станут ответы на вопросы, касающиеся оформления документов и порядка действий, необходимых для того, чтобы приступить к работе по специальности в больнице. Поскольку квалификация медсестер и акушерок регулируется директивой ЕС, и в Эстонии это предполагает обучение как минимум на уровне прикладного высшего образования, то прибывшие из Украины специалисты должны учитывать, что их дипломы медсестры или акушерки не дают автоматического основания для трудоустройства.
Инфочас будет проходить на русском языке, на мероприятие ждут прибывших в Таллинн военных беженцев, имеющих квалификацию медсестры или акушерки.
Программа мероприятия:
11.00 Собравшихся поприветствует вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина.
11.05 О действующих в Эстонии требованиях и возможностях работать медсестрой или акушеркой расскажет представитель министерства социальных дел Агрис Коппель.
11.30 С возможностями трудоустройства познакомят преставители Кассы по безработице Татьяна Федорова и Дарья Лахк.
12.00 Вопросы образования медсестер подробнее затронет представитель Таллиннской высшей школы здравоохранения Людмила Линник.