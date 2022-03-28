В Тарту работают группы поддержки и курсы эстонского языка для украинцев

“Планируем, что в одной группе будет до 15 человек. Первая группа стартовала с 8 участниками в в отеле Raadimõisa, надеемся, что слух распространится и прибудет больше людей. Завтра стартует вторая группа по адресу Pepleri 4. Группы ведет психолог Карина Лаанеотс на украинском языке. Прийти в группу может каждый, но необходима регистрация, так как мы не можем принять более 12 -15 участников одновременно. Участники могут рассказать о своем опыте и о том, как они справляются с текущими проблемами. Группы поддержки дают возможность говорить и слушать, делиться своими чувствами. Мы понимаем, что все, кто приехал из Украины, прошли через множество трудностей, мы всем рады в группе“ — рассказывает Ингрид Лейнус, начальник отдела обучения Тартуского народного университета.