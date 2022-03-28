Быть спокойным и не вселять ненависть: психолог рассказала, как говорить с детьми о войне

Сегодняшний мир перестал быть для нас привычным. Мы находимся в тревоге, страхе, вине, опасениях. Нас переполняют разные мысли и чувства. Давайте обсудим некоторые вопросы и попробуем найти поддерживающие слова.

Как правильно разговаривать с детьми о войне?

Я думаю, главное в разговоре с ребёнком это транслировать ваши ценности. То, что для вас и вашей семьи является основой. Разговаривая с детьми, стоит понимать, что вы взрослая личность, которая может перерабатывать большое количество информации, хотя, уверена, что и вы сейчас ощущаете информационный перегруз. Ну так вот, а ребёнок может воспринять только маленькую каплю того, что происходит. Учитывайте это.

Разговаривая с ребёнком о войне, важно быть спокойным, не вселять в него ужас и страх. Когда страшно вам, ребенку еще страшнее. Родитель — опора для ребёнка, когда ребёнок не ощущает от вас опоры, у него повышается уровень тревоги, это в свою очередь может привести к неприятным последствиям.

Замечайте, как вы дома обсуждаете эту тему, дети — как губки, они впитывают абсолютно всё, что вы им говорите или говорите просто в их присутствии. От этой информации они очень перегружаются.

Уверена, каждый их вас считает, что война — это плохо, в ней нет победителей. Хорошо, когда вы транслируете эту позицию ребёнку. И не делаете акцента на национальность, другими словами, не разделяете людей на “хороших” и “плохих”.

Если ребенок задаёт вопросы о войне, с ним важно их обсудить, но опять же, не перегружая его деталями, цифрами и нюансами взрослого мира.

Насколько дети могут быть подвержены пропаганде? Есть ли опасность, что у детей может возникнуть неприязненное отношение к русским или украинцам (в зависимости от того, какие каналы принято смотреть дома, например)?