Быть спокойным и не вселять ненависть: психолог рассказала, как говорить с детьми о войне
Детский психолог Наталья Беляева специально для RusDelfi рассказала, как правильно говорить с ребенком о войне, чтобы не травмировать детскую психику и не навредить.
Сегодняшний мир перестал быть для нас привычным. Мы находимся в тревоге, страхе, вине, опасениях. Нас переполняют разные мысли и чувства. Давайте обсудим некоторые вопросы и попробуем найти поддерживающие слова.
Как правильно разговаривать с детьми о войне?
Я думаю, главное в разговоре с ребёнком это транслировать ваши ценности. То, что для вас и вашей семьи является основой. Разговаривая с детьми, стоит понимать, что вы взрослая личность, которая может перерабатывать большое количество информации, хотя, уверена, что и вы сейчас ощущаете информационный перегруз. Ну так вот, а ребёнок может воспринять только маленькую каплю того, что происходит. Учитывайте это.
Разговаривая с ребёнком о войне, важно быть спокойным, не вселять в него ужас и страх. Когда страшно вам, ребенку еще страшнее. Родитель — опора для ребёнка, когда ребёнок не ощущает от вас опоры, у него повышается уровень тревоги, это в свою очередь может привести к неприятным последствиям.
Замечайте, как вы дома обсуждаете эту тему, дети — как губки, они впитывают абсолютно всё, что вы им говорите или говорите просто в их присутствии. От этой информации они очень перегружаются.
Уверена, каждый их вас считает, что война — это плохо, в ней нет победителей. Хорошо, когда вы транслируете эту позицию ребёнку. И не делаете акцента на национальность, другими словами, не разделяете людей на “хороших” и “плохих”.
Если ребенок задаёт вопросы о войне, с ним важно их обсудить, но опять же, не перегружая его деталями, цифрами и нюансами взрослого мира.
Насколько дети могут быть подвержены пропаганде? Есть ли опасность, что у детей может возникнуть неприязненное отношение к русским или украинцам (в зависимости от того, какие каналы принято смотреть дома, например)?
Дети младшего школьного возраста впитывают всё, как губки. Они верят всему, что говорят взрослые. Знаете, у них, как будто нет еще “фильтра”, который помогает отсекать неверную информацию. Соответственно, они подвержены пропаганде, и они впитывают всё, что слышат из СМИ и ТВ. И опираясь на увиденное или услышанное, у них может возникнуть неприязненное отношение к русским или украинцам.
Насколько это опасно и может ли это вылиться во что-то более серьезное во взрослом возрасте?
Установки, приобретённые в детстве, являются ключевым фундаментов во взрослой жизни. Знаете, это как база, опираясь на которую мы выстраиваем отношения с собой, близкими и миром. Нам, родителям необходимо развивать свою осознанность и понимать, какие мысли и установки мы вкладываем в наших детей. Когда мы вселяем в детей мысль, что есть “плохая нация” и “есть хорошая” это сильно неверно. Конструктивно делать акцент на поступки, а не на нацию. Мы не только русские, украинцы, поляки, немцы и так далее — мы люди, живущие на одной Планете.
Как говорить о происходящем с детьми, видевшими войну своими глазами?
Говорить открыто, как есть, но без вселения в детей ненависти. Ребёнку можно сказать: “Война — это ужасно. Мне жаль, что ты её увидел. И знаю, она закончится. Любая война всегда заканчивается. Возможно, не будет как раньше, но будет по-новому, и ты обязательно будешь счастлив. Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы защитить нас”. Несмотря на весь ужас увиденного, важно, не сеять в сердце ребёнка ненависть и злость, поддерживайте его чувства и разговаривайте, если он задает вопросы.
Я много пишу про необходимость укреплять свое эмоциональное состояние маме. Ваше эмоциональное состояние — эмоциональное состояние ребёнка. Эмоциональное состояние родителя — спасательный круг для ребенка в самых страшных ситуациях. Помните, первое правило в самолете: сначала мы надеваем кислородную маску себе и только потом ребёнку. Вы — их опора, когда вы не справляетесь с эмоциями, и они не справятся. Желаю вам, дорогие родители, мудрости и сил.