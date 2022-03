Сегодня состоится международный благотворительный телеконцерт Save Ukraine — #StopWar

Выступят как украинские, так и зарубежные артисты, такие как Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim , Craig David, Salvador Sobral , Alyona Alyona и многие другие.

Пожертвования собираются на счета: UA Bank: the National Bank of Ukraine MFO 300001 Account number: UA823000010000032302338301027 EDRPOU 37567866 Recipient: Ministry of Social Policy of Ukraine

EUR

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

IBAN DE85500000000050002137

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany