Сегодня состоится международный благотворительный телеконцерт Save Ukraine — #StopWar

Выступят как украинские, так и зарубежные артисты, такие как Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Craig David, Salvador Sobral, Alyona Alyona и многие другие.

В воскресенье, 27 марта, в 18:30 состоится масштабный международный благотворительный телемарафон Save Ukraine — #StopWar, организованный украинцами. Музыканты, артисты, гражданские активисты, лидеры общественного мнения, актеры, спортсмены и волонтеры со всего мира поддерживают Украину двухчасовым концертом, который будет транслироваться на европейских и мировых телеканалах, стриминговых платформах и социальных сетях. Концерт соберет пожертвования для решения гуманитарных проблем, вызванных военными действиями России в Украине.

В Эстонии совместный просмотр состоится на площади Вабадузе 27 марта, прямая трансляция начнется в 18:30. Совместные гастроли по миру дают украинцам возможность выразить поддержку, а также проявить солидарность с прибывшими в страны беженцами войны. Присоединяйтесь к акции на Facebook.

Телеконцерт будет транслироваться в Эстонии на канале ETV, концерт выйдет в эфир вечером 27 марта в 22:30.

Деньги собираются через официальные счета Национального банка Украины и Министерства социальной политики Украины. Пожертвования идут на размещение и питание беженцев и граждан, покинувших свои дома в связи с боевыми действиями, на обеспечение их одеждой и обувью, медикаментами и предметами первой необходимости.

Пожертвования собираются на счета:

UA

Bank: the National Bank of Ukraine

MFO 300001

Account number: UA823000010000032302338301027

EDRPOU 37567866

Recipient: Ministry of Social Policy of Ukraine

EUR

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

IBAN DE85500000000050002137

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany