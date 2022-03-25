Паническая атака, приступы паники и гипертевога — что делать, если на фоне травмирующих событий появились психологические проблемы?

Какие причины возникновения панической атаки?

Условно все причины можно объединить в три больших категории. Первая — это чувство незащищенности, одиночества. Возникает разрыв в контакте. “Я — один, и мне страшно стать еще более одиноким”. Вторая — потеря опор и привычного образа жизни. Развод, смерть, переезд, увольнение, война, , рождение ребёнка — все это может быть причиной возникновения панической атаки. Также когда собственные убеждения сталкиваются с чужой картиной мира, представление о себе рушится. Может касаться любой жизненной сферы, профессиональной, семейной. Все эти причины могут и сочетаться, и присутствовать отдельно.

Что делать и как себе помочь?

В данном способе есть одно НО: он поможет купировать только один приступ, но оставит впечатление о нем, как об опасном, и паническая атака с большой вероятностью повториться снова Правильным же способом будет осознанное ее проживание. Что это значит? Во время приступа необходимо замедлиться, если есть возможность, то продолжать делать дела, если нет, то просто остановиться, максимально попытаться расслабиться и наблюдать.

Можно сесть, но не ложиться. Полностью погрузиться в свои эмоциональные переживания и

наблюдать как волна страха проходит по телу. Страх это всего лишь эмоция. Эмоция не может нанести вред. Да, он приносит сильный дискомфорт, но его можно пережить и выдержать. При

правильном проживании — это займет всего 3-10 минут, это как раз время распада гормона адреналина.. При этом можно себе объяснить, что с уже попавшим в кровь адреналином, нет смысла бороться, нужно дать ему завершить свой цикл.