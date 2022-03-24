Как бесплатно воспользоваться общественным транспортом приехавшим в Эстонию украинцам?

В пунктах приема зарегистрировавшимся беженцам выдается единая карточка, подтверждающая право проезда на общественном транспорте (т.н. “Зеленая карта”). Она дает право на бесплатный проезд после обязательной валидации при входе в общественный транспорт. Валидаторы установлены во всех автобусах, трамваях и троллейбусах. Во время поездки на поезде при себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ.

Свои поездки по всей Эстонии можно удобно планировать с помощью сайта peatus.ee. Этот ресурс позволяет в режиме реального времени получать достоверную информацию о транспортном сообщении.

Право бесплатного проезда также распространяется на поезда и уездные автобусные линии. Исключение — коммерческие автобусные линии (например, за билет на автобус Таллинн-Тарту нужно будет заплатить). Однако стоит иметь в виду, что некоторые перевозчики предоставляют ряд льгот. Например, на внутриэстонских маршрутах Lux Express доступны следующие скидки:

100% для детей дошкольного возраста,

40% для детей до 16 лет (вкл.),

26% для молодежи до 26 лет (вкл.),

40% для лиц старше 60 лет (вкл. 60),

100% для детей с инвалидностью в возрасте до 16 лет (вкл.),

100% для пассажиров в возрасте 16 лет и старше с серьезными нарушениями,

100% для пассажиров с серьезными или глубокими нарушениями зрения и их сопровождающих,

40% билет для животного.