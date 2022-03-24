“Мама, на небе нет бубум?”: личная история о том, как мать с сыном спасались от войны

Хотели переехать ближе к лету, но пришлось эвакуироваться



Война в Украине подтолкнула уезжать тех, кто давно хотел это сделать, но никак не осмеливался. Среди таких — Анна Cкрипник.

Муж Анны, Владислав, приехал из Украины в Эстонии в 2019 году на подработку на месяц. Страна понравилась, и мужчина решил переехать. Анна с сыном Глебом приезжали к мужу на полгода, потом снова вернулись домой, в Украину, и планировали окончательный переезд ближе к лету. Но война внесла свои коррективы.

Базовые продукты в магазине стали недоступны

Анна рассказала, что в Запорожье, где они жили, боевых действий не происходило, но иногда доносились звуки взрывов.

“И днем, и ночью, услышав звук сирены, бежали в коридор, так как до бомбоубежища было далеко. Гуляли по двадцать минут в день вокруг дома. Комендантский час с 19.00 до 6.00, светомаскирование. Многие продукты, казалось бы, базовые — крупы, картофель, вода, молоко, в магазинах стали недоступны. Бытовая химия — дефицит. Консервы — дефицит. И, самое главное, страх… Страх за жизнь”.

“Я поняла, что нужно уезжать из страны ради сына. Ведь ребенок не должен всего этого видеть”, — рассказывает Анна и делится, что страшно вспомнить те дни, когда они оставались в Украине.

Выбиралась Анна с ребенком вместе со знакомой друзей: Наталья тоже направлялась в Эстонию, только к родителям.

“Добирались мы эвакуационным поездом из Запорожье до Львова. Попасть в этот поезд было нелегко, нужно было прийти на переполненный вокзал и занять очередь на один из поездов. Куда именно направляется поезд, говорят уже когда сели. Но известно только одно: все идут на Западную Украину. При погрузке в вагон начиналась у всех паника и толкучка, очередь терялась. Мы с сыном простояли с 7 утра до 15.30 дня. Нам повезло, и мы попали в вагон-купе. На одно место приходилось четыре человека, остальные же пассажиры сидели на проходе, на ступеньках и тамбуре, даже с маленькими детками грудными. Спали все сидя в неудобных позах. И так сутки”, — рассказывает Анна.