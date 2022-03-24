“Мама, на небе нет бубум?”: личная история о том, как мать с сыном спасались от войны
Хотели переехать ближе к лету, но пришлось эвакуироваться
Война в Украине подтолкнула уезжать тех, кто давно хотел это сделать, но никак не осмеливался. Среди таких — Анна Cкрипник.
Муж Анны, Владислав, приехал из Украины в Эстонии в 2019 году на подработку на месяц. Страна понравилась, и мужчина решил переехать. Анна с сыном Глебом приезжали к мужу на полгода, потом снова вернулись домой, в Украину, и планировали окончательный переезд ближе к лету. Но война внесла свои коррективы.
Базовые продукты в магазине стали недоступны
Анна рассказала, что в Запорожье, где они жили, боевых действий не происходило, но иногда доносились звуки взрывов.
“И днем, и ночью, услышав звук сирены, бежали в коридор, так как до бомбоубежища было далеко. Гуляли по двадцать минут в день вокруг дома. Комендантский час с 19.00 до 6.00, светомаскирование. Многие продукты, казалось бы, базовые — крупы, картофель, вода, молоко, в магазинах стали недоступны. Бытовая химия — дефицит. Консервы — дефицит. И, самое главное, страх… Страх за жизнь”.
“Я поняла, что нужно уезжать из страны ради сына. Ведь ребенок не должен всего этого видеть”, — рассказывает Анна и делится, что страшно вспомнить те дни, когда они оставались в Украине.
Выбиралась Анна с ребенком вместе со знакомой друзей: Наталья тоже направлялась в Эстонию, только к родителям.
“Добирались мы эвакуационным поездом из Запорожье до Львова. Попасть в этот поезд было нелегко, нужно было прийти на переполненный вокзал и занять очередь на один из поездов. Куда именно направляется поезд, говорят уже когда сели. Но известно только одно: все идут на Западную Украину. При погрузке в вагон начиналась у всех паника и толкучка, очередь терялась. Мы с сыном простояли с 7 утра до 15.30 дня. Нам повезло, и мы попали в вагон-купе. На одно место приходилось четыре человека, остальные же пассажиры сидели на проходе, на ступеньках и тамбуре, даже с маленькими детками грудными. Спали все сидя в неудобных позах. И так сутки”, — рассказывает Анна.
Когда собирал вещи — плакала
Во Львове Анна обратилась к волонтеру, который помог отвезти до границы.
“Дорога оказалась долгой! Мы этого не ожидали”, — вспоминает женщина. “Пришлось посреди дороги ночью возле блокпоста искать другой транспорт, чтоб добраться. Нам повезло: нашли места в автобусе”.
С дрожью в голосе Анна рассказывает: “Когда пересекали границу пешком, я начала рассказывать сыну о том, что мы в другой стране. Реакция моего трехлетнего малыша удивила. Он спросил: “Мама, на небе нет бубум?”. Ребёнок просто все понимает….”
После родители Натальи встретили и привезли в Эстонию.
“На границе нас встретили, дали заполнить анкеты. Деткам на границе дарили мягкие игрушки! После такой длинной и тяжелой дороги это был незабываемый приятный момент —Глебу подарили мягкую собачку! Просто до слез”, — делится Анна.
“Когда собирала дома вещи, я плакала и боялась, я не знала, что же дальше. Как тут мои родные останутся? Тяжело сделать этот шаг! Безысходность… Когда приехали на вокзал я поняла: вперёд и только вперёд ! Шаг уже сделан. После ночи в кровати с долгожданной подушкой были ещё несколько дней слёз и принятия ситуации. Сейчас, вспоминая, опять плачу”.
“Что я думаю об этом всём? Не хочу думать. Но приходится. Я хочу чтоб люди были счастливыми и живыми. Может кто-то осудит, но мне жаль всех погибших военных парней. Мирных жителей, детей, которые остались без родителей, и даже животных, которые страдают. Читая сводки новостей, содрогаюсь от всего происходящего”.
Анна рассказывает, что у мужа в Эстонии уже есть вид на жительство, она же с сыном только зарегистрировалась, пойдет получать исикукод с правом пребывания и работы. Планирует отдать малыша в сад, выйти на работу. И просто жить.