Здесь вам помогут: на RusDelfi — новый раздел для тех, кто приехал из Украины

Что будет публиковаться в новом разделе? Все, что каким-то образом касается жизни в Эстонии украинских беженцев. Трудоустройство, школа для ребенка, обучение языку, получение временного убежища и вида на жительство — обо всем этом подробно написано у нас.

Например, в разделе “Новости” можно оперативно следить за теми событиями Эстонии, которые затрагивают тему переселенцев. О том, как работает система здравоохранения, где найти себе семейного врача и как попасть к нему на прием, можно узнать в разделе “Медицина”. Всю информацию, касающуюся пребывания в Эстонии с детьми мы тоже собрали в отдельный раздел. Подробнее со структурой страницы можно познакомиться здесь.

Кроме того, если у вас возникли какие-то проблемы, вопросы или недоразумения, вы можете смело писать нам — мы постараемся вам помочь, напишем о вашей проблеме и найдем экспертов, способных ее решить или дать полезные рекомендации. Также вы можете присылать нам свои личные истории переезда и обустройства на новом месте, ведь делясь своими чувствами и мыслями, вы поможете тем, кто находится в такой же ситуации, поддержите их и покажете, что они не одиноки.

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