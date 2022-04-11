"Она привезла меня на свою квартиру и предложила взять все, что мне нужно" — украинка рассказала, где и как получить помощь
Это был 43-й день войны и очередное печальное событие, которое эстонцы переживали вместе с нами. На площади Вабадузе зажгли свечи в память о невинно погибших, сотнях убитых украинцев в Буче, Гостомеле, Ирпене. Отец Роман читал молитву за упокой убиенных душ и призывал верить в победу света над тьмой.
Несмотря на дождливую погоду, люди приходили и приходили. Очень много эстонцев, не только украинцев. Они несли свечи и цветы. Девушка за мной стояла с двумя розами: желтой и голубой. Дети принесли игрушки и поставили на аллее свеч. У меня на глаза невольно невернулись слёзы, я представила тех детей из Бучи, у которых тоже были любимые игрушки, и которые возможны умерли, сжимая их в руках…
Сегодня мой Facebook напомнил мне о сториз прошлого года: я стою на берегу реки Стугна, там где дача моих родителей и пишу о том, что в воздухе наконец-то запахло весной.
Разве я могла подумать тогда, что через год в воздухе будет пахнуть войной. Дача моих родителей тоже находится под Киевом, но с южной стороны, недалеко от города Украинка. Я не знаю, какими бы были сейчас мои чувства, если бы ее точно также уничтожили как Бучу, Ирпень, Гостомель, Бородянку, и я бы сейчас понимала, что мне некуда вернуться.
После молебна памяти идем с мамой прогуляться, чтобы как-то освободить голову от тяжелых мыслей. Спускаемся на набережную в районе Русалки. Здесь очень мило, и в любую погоду есть люди. Идем прямо к морю — когда отлив, широкая полоса берега позволяет гулять прямо у воды. К нам подбегает спаниель, он радостно гоняет по берегу ворон и чаек. Вслед за ним появляется хозяйка. Мы спрашиваем как зовут собаку — от Лаймы невозможно отвести глаз, она носится пляжем такая счастливая и свободная.
Знакомимся с хозяйкой, ее зовут Наталья и она не так давно переехала в Таллинн из Питера. Обсуждаем ситуацию в мире, связанную с войной и всеми ужасами, которые она несет человечеству. Мы еще заплаканные и Наталья пытается нас всячески успокоить. Она русская, но безусловно осуждает политику Путина и счастлива, что год назад смогла уехать из России и поселится с семьей в Таллинне. Мы обмениваемся телефонами и договариваемся сходить вместе в Русский драматический театр.
Наталья удаляется с собакой в сторону дома, а мы вспоминаем с мамой, как любили гулять вдоль Днепра по Набережно-Хрещатицкой улице и любоваться видами на Пешеходный и Гаванский мост, а также на берега Труханова острова. Летом почти каждые выходные я пешком шла с Подола в сторону этого острова на свой любимый пляж ЮБК (Южный берег Киева). И надеюсь, что этим летом я опять смогу это делать.
Мама успокаивает меня и говорит, что в случае невозможности вернуться домой, мы будем приходить сюда на пляжи Таллинна. Я счастлива, что родители рядом и наша семья вместе. Мы можем строить планы, и мечтать о совместном обустройстве быта в Таллинне. Он стал для нас вторым домом, и не на словах. Не знаю, какие условия создаются украинцам в других странах, но в Эстонии они максимально комфортные. В этом блоге хочу поделиться тем, как мы пытаемся обжиться в этой стране с точки зрения всех социальных условий. С какими проблемами столкнулись, как их решали… в двух словах, на примере личной истории, попытаюсь рассказать вам как наладить здесь быт и быть максимально защищёнными со стороны государства. Возможно, многие уже прошли все этапы, но уверена, кто-то ещё не знает и хочет разобраться. А кто-то, возможно, вообще только собирается или вынужден приехать сюда, поэтому информация точно будет полезной.
Три совета, которые сделают вашу жизнь в Эстонии комфортнее
Совет первый. Обязательно подпишитесь в Facebook на несколько очень полезных ссылок, из которых можно черпать максимум нужной информации:
Оставляю здесь несколько — Друзья Украины в Эстонии, Украинцы в Эстонии, Отдам даром! Эстония , Accommodation, Help & Shelter for Ukraine.
На этих ресурсах эстонцы предлагают переселенцам всевозможную помощь: начиная от жилья и заканчивая одеждой, мебелью, посудой, бытовой техникой и так далее.
Я лично познакомилась здесь с чудесной эстонкой Аннели, которая привезла меня на свою квартиру и предложила взять, все, что мне нужно для моей пустой квартиры, в которую я переселяюсь. Мы собрали мне почти 2 огромные сумки с разной необходимой утварью: посуда, мелкая бытовая техника, светильники, пуфик и даже продукты.
Еще одна местная девушка отдала мне бесплатно мягкую мебель — к слову уже сегодня ее доставили по адресу и даже за доставку я ничего не платила. Безумно приятно, как эстонцы относятся к той ситуации, в которой оказались украинцы и как пытаются помочь всем, чем только могут. Мне порой бывает стыдно, я никогда не была с протянутой рукой, наоборот, сама оказывала помощь нуждающимся, а здесь очутилась сама в этом положении. Часто думаю о том, как я бы поступила, если бы в мой город приехали переселенцы…
Совет второй. Для тех, кто ищет жильё, кроме указанных групп, где могут предлагаться варианты, есть ещё пару сайтов — City 24 и Kinnisvara — по сути, это агентства по недвижимости со специальной страничкой, где предлагается аренда жилья для украинцев. Там достаточно вариантов за очень приемлемую цену. В частности, хозяева квартир готовы отдавать жилье бесплатно украинцам, и просят только оплачивать коммунальные услуги. Или это может быть условная оплата в 200 евро плюс коммуналка, итого 400-500 евро. Кстати, по моей информации, такая сумма аренды может быть покрыта государством Эстонии. Оно выделяет 900 евро единоразовой поддержки на аренду жилья. Таким образом, 2 месяца аренды выходят бесплатными для вас.
Совет третий. Для тех, кто еще не получил пособие (чтобы покрывать свои вынужденные расходы на чужбине), соответственно не оформил временную защиту, которая дает возможность стать на биржу труда и начать работать, делюсь этапами прохождения этой процедуры.
Для начала нужно получить isikukood, думаю, что большинство украинцев уже его получили. При наличии кода вы уже можете пройти первый медицинский осмотр и получить зеленую карточку, которая дает бесплатный проезд в транспорте (ее оформляют в центре социальной помощи украинцам по адресу: Niine 2. После этого необходимо забронировать время в полиции для встречи с представителями службы и оформления документов. По этой ссылке заходите и бронируйте время — в открывающемся списке номер 9 (временная защита). Для каждого члена семьи необходимо забронировать отдельное время. В полиции процедура занимает до одного часа времени. Вы сканируете отпечатки пальцев, делаете фото и заполняете саму важную информацию о себе. Потом сотрудник полиции оформляет вашу защиту и выдает вам бумажный документ. Он в принципе уже действителен, но саму пластиковую карточку (ID-cart) вы сможете получить в этом же отделении через месяц. После этого можете смело отправляться в отделение банка: лучше выбрать местный банк LHV или Swedbank. Там ронируете время на встречу с сотрудником банка (как правило это займет около недели времени, в LHV — дольше, около 2 недель), приходите в назначенное время и оформляете ходатайство на открытие банковского счета. Счет открывают в течение 5 рабочих дней. Желательно иметь уже место проживание, но необязательно (можно указать гостиницу, где вы живете), просто в таком случае открытие счета гарантировано.
Когда у вас на руках есть Временная защита (достаточно бумажного документа), открытый счет в банке, isikukkod, можете отправляться опять таки на Niine 2, и просить о социальной выплате. Я только собираюсь это сделать, но из достоверных источников: единоразовая выплата пособия составляет 150 евро на человеа, для каждого следующего члена семьи 120 евро плюс на ребенка 180 евро. Чтобы получать ее на постоянной основе — нужно раз в месяц писать соответствующее ходатайство. Также в социальной службе можно просить о сумме на покрытие аренды жилья. По моей информации эта единоразовая выплата составляет 900 евро при наличии договора на аренду квартиры. Также сразу после посещения полицейского участка и получения вида на жительство вы можете регистрироваться в кассе по безработице: www.tootukassa.ee Например на Endla 4, раз в неделю проходят собеседования по разным направлениям работы: творческие профессии, рабочие, технические и т д. Также работу можно смотреть по ссылке: www.onlineexpo.com
4. Что касается медицинского страхования, оно также начинает действовать с момента получения временной защиты. По этой ссылке вы можете выбрать себе семейного врача. Там их много и есть контакты, нужно звонить и договариваться, кто именно готов взять вас на обслуживание. Также можно написать по адресу: info@aira.ee Нужно указать ваши имя и фамилию и isikukood и вам также предложат обслуживание у семейного доктора, но для этого нужно сначала пройти первый осмотр. Я лично проходила его по адресу: Северо-эстонская региональная больница, Hiiu 4, нужно заранее позвонить по телефону +3726171049 и записаться на прием.
Вам предложат сдать бесплатно кровь и сделать рентгеновский снимок. Также выпишут необходимые рецепты на получение жизненно важных препаратов — но только самых нужных. Остальные вам уже выпишет семейный врач. Аптека, где вы можете бесплатно получить лекарства по выписанному рецепту (очень часто процедура нелегкая — в аптеке его должны найти либо по isikukood либо по коду регистрации в вашем загранпаспорте) находится по адресу: Tonismagi 5 — она кстати работает круглосуточно.
Пока это все, но конечно, я буду вас дальше информировать обо всем.В частности, расскажу о том, где и как можно записаться на курсы эстонского и английского языка, а также как получить стипендию на обучение 2500 евро (в данном случае речь идет о взрослых людях, не только о студентах). Где можно постричься, сделать маникюр, получить услуги косметолога. Ну и конечно, расскажу о том, как решается моя судьба здесь с проживанием и работой. Все реально и возможно — эстонские власти максимально способствуют — главное немного уделить этому время и иметь желание…