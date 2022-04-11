"Она привезла меня на свою квартиру и предложила взять все, что мне нужно" — украинка рассказала, где и как получить помощь

Когда у вас на руках есть Временная защита (достаточно бумажного документа), открытый счет в банке, isikukkod, можете отправляться опять таки на Niine 2, и просить о социальной выплате. Я только собираюсь это сделать, но из достоверных источников: единоразовая выплата пособия составляет 150 евро на человеа, для каждого следующего члена семьи 120 евро плюс на ребенка 180 евро. Чтобы получать ее на постоянной основе — нужно раз в месяц писать соответствующее ходатайство. Также в социальной службе можно просить о сумме на покрытие аренды жилья. По моей информации эта единоразовая выплата составляет 900 евро при наличии договора на аренду квартиры. Также сразу после посещения полицейского участка и получения вида на жительство вы можете регистрироваться в кассе по безработице: www.tootukassa.ee Например на Endla 4, раз в неделю проходят собеседования по разным направлениям работы: творческие профессии, рабочие, технические и т д. Также работу можно смотреть по ссылке: www.onlineexpo.com

4. Что касается медицинского страхования, оно также начинает действовать с момента получения временной защиты. По этой ссылке вы можете выбрать себе семейного врача. Там их много и есть контакты, нужно звонить и договариваться, кто именно готов взять вас на обслуживание. Также можно написать по адресу: info@aira.ee Нужно указать ваши имя и фамилию и isikukood и вам также предложат обслуживание у семейного доктора, но для этого нужно сначала пройти первый осмотр. Я лично проходила его по адресу: Северо-эстонская региональная больница, Hiiu 4, нужно заранее позвонить по телефону +3726171049 и записаться на прием.