Tallink, Maxima, Swedbank: эти крупные компании готовы взять на работу украинских беженцев. Каковы условия?
Одна из главных задач, которая стоит перед теми, кто был вынужден срочно приехать в Эстонию из Украины — найти работу. Эти компании готовы взять в свои ряды тех, кто не говорит по-эстонски!
1. Tallink
Компания Tallink Grupp сделала заявление, что нанимает и стремится предложить возможности украинским морякам и другим специалистам, которые срочно ищут работу в Эстонии. Для беженцев открыты различные вакансии как на берегу, так и на борту судов. В компанию требуются повара, уборщики, складские рабочие, электрики, плотники, механики, автомобилисты. Также компания предлагает работу в своих отелях, ресторанах, логистическом центре, на борту кораблей.
Также в Tallink Grupp ждут и людей в возрасте 60 лет и старше. По словам директора по коммуникациям Tallink Grupp Катри Линк, для беженцев предусмотрены как краткосрочные, так и долгосрочные контракты.
”В конце февраля компания Tallink объявила, что у нас есть около 500 вакансий, и более половины из них по-прежнему открыты для подачи заявок”, — прокомментировали в компании и отметили, что озвучить цифры по зарплате сложно, ведь это зависит от должности и отработанных часов. ”Но зарплаты конкурентоспособны с аналогичными должностями в Эстонии”, — подчеркнули в компании.
Катри Лини отмечает, что уже был довольно большой интерес к работе со стороны беженцев.
”На прошлой неделе компания Tallink провела несколько неформальных брифингов по трудоустройству для украинцев, и по итогам сессий мы уже получили ряд заявок. Сейчас к команде Tallink присоединилось около полудюжины украинцев”.
В компании отмечают, что знание эстонского языка не обязательно для многих предлагаемых вакансий, поэтому соискатели не должны беспокоиться о том, что им нужно знание эстонского.
”Коллеги Tallink помогут своим новым украинским коллегам выучить язык на работе и будут всячески поддерживать новых коллег”, — отмечает Катри.
2. Maxima
Maxima объявила о приеме на работу украинцев, вынужденных покинуть свой дом, еще 9 марта.
"Эти две недели были очень напряженным периодом для отдела кадров, так как к нашим предложениям о работе был проявлен большой интерес — признается Леа Кимбер, менеджер по персоналу Maxima Eesti. — На сегодняшний день заявки на трудоустройство подали 128 кандидатов. Из них 116 человек еще не получили временную защиту, она есть только у 12.
Тем не менее, первый украинский беженец начал работать в таллиннской Maxima в четверг, 17 марта. На сегодняшний день у нас заключен трудовой договор с шестью людьми. Пятеро из них работают в Таллинне, один человек в Пайде. В основном, это работники зала и кассиры в небольших магазинах. В среднем у нас 10-15 украинских кандидатов в день".
Максима предлагает украинским беженцам более десяти различных вакансий, всего компания готова принять на работу до 300 украинских беженцев. Требуются специалисты по розничной торговле с опытом работы в розничной сети, в том числе люди, занимающиеся закупкой товаров. Вакансии, предлагаемые в магазинах, включают в себя, например, дневных и ночных работников зала, уборщиков. На производстве "Maxima” предлагает работу пекаря-кондитера, повара, мясника и сборщика, а также компания ждет транспортировщиков на центральный склад. Прежде всего, это рабочие места, где не требуется знание эстонского языка. Описание всех вакансий Maxima разместила на сайте, который Касса по безработице создала для украинских беженцев.
Леа Кимбер отмечает, что украинские соискатели крайне мотивированы приступить к работе и интегрироваться в общество, многие хотят изучать язык. Условия же труда и приема на работу — такие же как и для остальных сотрудников — уровень оплаты зависит только от работы, которую человек выполняет. Кроме того, вновь прибывшие имеют право на все другие льготы, которые Maxima предлагает своим сотрудникам в дополнение к их заработной плате.
"В настоящее время самым большим препятствием для трудоустройства украинских беженцев является скорость выдачи решений о временной защите. У нас есть вакансии, они хотят устроиться на работу, но по закону не могут, пока не получат временную защиту.
Мы понимаем, что Департамент полиции и погранохраны уже продлил часы работы некоторых офисов, открывая их по выходным, но этого недостаточно. На наш взгляд, решение могло бы быть, если бы на этой неделе в Пярну открылось больше точек 24/7. Это может значительно ускорить эти процессы. В противном случае людям придется ждать еще почти 2 месяца в Таллинне и больше месяца в Тарту" — говорит Леа Кимбер.
3. Swedbank
Один из крупнейших банков, действующих на территории Эстонии, Swedbank предлагает вам стать тем специалистом, который "по телефону помогает клиентам ориентироваться в современном цифровом мире". Речь идет о позиции стажера в центр обслуживания клиентов — в Эстонии на данной должности предлагается зарплата в размере 900 евро брутто. Из требований к кандидату — как минимум среднее образование, хороший русский и/или английский язык, опыт и/или интерес к различным электронным решениям.
Заявления от кандидатов на эту позицию принимаются до 30.03.2022, на должность требуется 4-5 человек. Подробнее о вакансии можно прочитать на портале Cv.ee здесь. На этом же сайте можно найти и другие вакансии, подходящие беженцам, в разделе "Вітаємо українців".
Кроме того, представитель Swedbank Кристин Коппель, советует просматривать вакансии на сайте Кассы по безработицу здесь, так как информация там постоянно обновляется. "В Swedbank есть команды, повседневным рабочим языком которых является английский (например, в сфере информационных технологий), поэтому знание эстонского языка не всегда является необходимостью" — говорит Коппель.