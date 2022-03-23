Tallink, Maxima, Swedbank: эти крупные компании готовы взять на работу украинских беженцев. Каковы условия?

"Эти две недели были очень напряженным периодом для отдела кадров, так как к нашим предложениям о работе был проявлен большой интерес — признается Леа Кимбер, менеджер по персоналу Maxima Eesti. — На сегодняшний день заявки на трудоустройство подали 128 кандидатов. Из них 116 человек еще не получили временную защиту, она есть только у 12.

В компании отмечают, что знание эстонского языка не обязательно для многих предлагаемых вакансий, поэтому соискатели не должны беспокоиться о том, что им нужно знание эстонского. ”Коллеги Tallink помогут своим новым украинским коллегам выучить язык на работе и будут всячески поддерживать новых коллег”, — отмечает Катри.

Катри Лини отмечает, что уже был довольно большой интерес к работе со стороны беженцев. ”На прошлой неделе компания Tallink провела несколько неформальных брифингов по трудоустройству для украинцев, и по итогам сессий мы уже получили ряд заявок. Сейчас к команде Tallink присоединилось около полудюжины украинцев”.

”В конце февраля компания Tallink объявила, что у нас есть около 500 вакансий, и более половины из них по-прежнему открыты для подачи заявок”, — прокомментировали в компании и отметили, что озвучить цифры по зарплате сложно, ведь это зависит от должности и отработанных часов. ”Но зарплаты конкурентоспособны с аналогичными должностями в Эстонии”, — подчеркнули в компании.

Также в Tallink Grupp ждут и людей в возрасте 60 лет и старше. По словам директора по коммуникациям Tallink Grupp Катри Линк, для беженцев предусмотрены как краткосрочные, так и долгосрочные контракты.

Компания Tallink Grupp сделала заявление, что нанимает и стремится предложить возможности украинским морякам и другим специалистам, которые срочно ищут работу в Эстонии. Для беженцев открыты различные вакансии как на берегу, так и на борту судов. В компанию требуются повара, уборщики, складские рабочие, электрики, плотники, механики, автомобилисты. Также компания предлагает работу в своих отелях, ресторанах, логистическом центре, на борту кораблей.

Тем не менее, первый украинский беженец начал работать в таллиннской Maxima в четверг, 17 марта. На сегодняшний день у нас заключен трудовой договор с шестью людьми. Пятеро из них работают в Таллинне, один человек в Пайде. В основном, это работники зала и кассиры в небольших магазинах. В среднем у нас 10-15 украинских кандидатов в день".

Максима предлагает украинским беженцам более десяти различных вакансий, всего компания готова принять на работу до 300 украинских беженцев. Требуются специалисты по розничной торговле с опытом работы в розничной сети, в том числе люди, занимающиеся закупкой товаров. Вакансии, предлагаемые в магазинах, включают в себя, например, дневных и ночных работников зала, уборщиков. На производстве "Maxima” предлагает работу пекаря-кондитера, повара, мясника и сборщика, а также компания ждет транспортировщиков на центральный склад. Прежде всего, это рабочие места, где не требуется знание эстонского языка. Описание всех вакансий Maxima разместила на сайте, который Касса по безработице создала для украинских беженцев.

Леа Кимбер отмечает, что украинские соискатели крайне мотивированы приступить к работе и интегрироваться в общество, многие хотят изучать язык. Условия же труда и приема на работу — такие же как и для остальных сотрудников — уровень оплаты зависит только от работы, которую человек выполняет. Кроме того, вновь прибывшие имеют право на все другие льготы, которые Maxima предлагает своим сотрудникам в дополнение к их заработной плате.

"В настоящее время самым большим препятствием для трудоустройства украинских беженцев является скорость выдачи решений о временной защите. У нас есть вакансии, они хотят устроиться на работу, но по закону не могут, пока не получат временную защиту.