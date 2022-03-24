"Найди себе местного друга". Как эстонцы предлагают дружбу украинцам в социальных сетях
Пользовательница Facebook Анна Лааневяли опубликовала в группе ”Друзья Украины в Эстонии” пост под названием "Найди себе местного друга". В нём на эстонском, украинском и английском языках сообщается следующая информация:
"Я заметила, что многим людям в этой группе пригодилась бы помощь местных, которые могли бы ответить на вопросы или поделиться информацией о районе или местной жизни. Если ты готов стать таким другом, не ожидая ничего взамен, напиши о себе в комментариях. Представься и обязательно сообщи свое местоположение и языки, которыми ты владеешь".
Публикация набрала более 200 комментариев и люди продолжают писать. Пользователи Facebook представляются в основном на русском и английском языках под записью, рассказывают о себе, предлагают помощь и обещают показать местные достопримечательности.
Нас связывает общее советское прошлое
Почему людям Эстонии не безразлична судьба украинцев? Эстонка Кайса из Эльва отвечает на этот вопрос так: "Мне не безразличны эти люди, так как Украина — европейская страна и нас связывает общее советское прошлое. Мы все знаем, каково это — быть под советской властью".
В комментарии под публикацией она сообщает, что готова помочь всем и каждому, вне зависимости от возраста и гендера, вживую или онлайн.
Кайса считает, что украинцам сложно адаптироваться к новому жизненному укладу и она с большим удовольствием облегчила бы этот процесс хотя бы для одного человека.
"К тому же, может показаться, что эстонцы — не всегда самый дружелюбный народ. У украинцев даже может остаться впечатление, что мы холодны в общении. Да и вряд ли каждый украинец осмелится подойти к случайному эстонцу и попросить о помощи. Предлагая помощь сама, я облегчаю им эту задачу”, — рассказывает Кайса о своей мотивации.
Кайса придерживается мнения о том, что украинцы проявили настоящую доблесть в этой войне. Они едут сюда не в поисках лучшей жизни. ”Их цель — вернуться домой, построить заново свою страну, а не остаться здесь на ”насиженном местечке” до конца жизни”, — уверена Кайса, — ”По большей части сюда приезжают молодые женщины со своими детьми, которые находятся в состоянии шока”.
Жить становится все страшнее
19-летняя Марина работает в еврейской общине Эстонии. Она написала, что готова показать все туристические места в Таллинне, а также предложила отдать женскую одежду нуждающимся.
По словам девушки, она решила написать в группе, потому что ей кажется, что одной из самых главных трудностей для наших украинских гостей является адаптация.
"Мне лично, было бы безумно страшно оказаться в другой стране, где мне срочно нужно обустроить свою жизнь", — делится она своими мыслями.
Как она добавила, из-за того, что почти половина населения Эстонии — русские, у большинства которых есть родственники в Украине, многие знают, что там происходит и не могут сидеть спокойно. Поэтому местные так вовлечены в эту ситуацию.
”Видимо наши школы и родители достаточно хорошо нам объяснили, что войны допускать ни в коем случае нельзя”, — предполагает Марина. По её словам, все её друзья и сверстники, даже те, кто раньше не разбирались в политике, сейчас выходят на улицы с плакатами и флагами. "Я не хочу жить в мире, где из-за одного диктатора страдает целый народ", — говорит она.
Девушка в ужасе от происходящего: "Я ездила в разные страны и общалась с евреями почти с каждого континента. Мы каждый год выставляем фотографии с подписью ”never again”, в память о холокосте. Теперь это происходит снова, но только с еще более близким мне народом. Жить становится все страшнее и страшнее с каждым годом".
Встретились, благодаря "ТикТоку"
20-летняя Элионора живет в Таллинне и ведет блог в TikTok на 5 тысяч подписчиков. В этот вторник она опубликовала видео, на котором они танцуют вместе с другой девушкой. Подпись к видео дает понять, что вторая девушка — украинка, они познакомились благодаря TikTok`у и теперь общаются.
”Это произошло примерно полторы недели назад. Яна (так зовут украинку) записала видео в TikTok с вопросом: ”Кто в таллине?” (орфография и пунктуация автора сохранены — RusDelfi). Я на него наткнулась, перешла в ее Instagram и написала, не нужна ли ей помощь, и предложила показать город”, — рассказывает Элионора. Девушка решила написать из интереса и ради нового знакомства.
”Очень жалко людей, которые ни в чем не виноваты и вынуждены строить новую жизнь с нуля”, — говорит девушка. О своей жизненной позиции она рассказывает так: ”Я живу по принципу бумеранга: я помогла ей — потом когда-нибудь помогут мне”.
По словам Элионоры, первая встреча прошла дружелюбно и непринужденно.
”Я приехала за ней на машине на вокзал. Мы чуть-чуть покатались, оставили машину на стоянке и пошли гулять по городу. Гуляли часа три, узнавали друг друга”. Девушки сразу нашли общий язык.
Они пока что виделись всего два раза. Первый раз гуляли, знакомились, второй раз целенаправленно встретились, чтобы искать 17-летней Яне работу.
”Раньше обо всей ситуации с Украиной я узнавала через новости, которые старалась особо не читать, а Яна мне рассказала все, как есть”, — рассказывает Элионора о том, как на неё повлияло это знакомство, — ”Зная, что она все это видела своими глазами, меня аж передернуло от осознания того, что происходит это именно сейчас, в 22-м году”
О том, как проходит адаптация украинки, Элионора сообщает, что Яне сейчас уже легче. Благодаря ”ТикТоку" они нашли ещё одну девушку из Украины. Оказалась, что Яна с ней из одного города, поэтому девушка сейчас чувствует себя гораздо комфортнее. ”А так, конечно, тяжело. У неё там остались все друзья и парень, любимая работа и в целом жизнь”, — комментирует Элионора. Она призывает украинцев не бояться знакомиться с русскоговорящими эстонцами.
Я знаю, что это такое — находиться в новой стране без друзей
Дарья приехала в Эстонию из Италии 9 лет назад. Она не понаслышке знает, что это такое — находиться в новой стране, без знания местного языка и друзей. Поэтому девушка посчитала, что может сделать свой маленький вклад, предложив кому-то просто погулять или выпить кофе.
”Я решила написать в группу, так как думаю, что у меня довольно редкий для Эстонии подбор языков — русский, итальянский, английский, который может быть для кого-то полезным”, — считает девушка. Дарья поделилась, что ей уже написала одна женщина, которая жила с семьёй несколько лет в Италии, владеет итальянским языком и они договорились встретиться в эту субботу и сходить на кофе.
Дарья жила в Украине в качестве студентки по обмену в 2012 году и оттуда у неё до сих пор осталось много друзей и тёплых воспоминаний. По словам девушки, в целом ей не принципиально, кому помогать и какой национальности человек.
”А эстонцы — у них, наверное, свои причины, почему они так активно содействуют. С Украиной у них схожая история, может быть они понимают, что то, что происходит сейчас там, могло бы когда-то тоже случиться в Эстонии. Ну и просто приличный и добрый народ по моему опыту”, — считает девушка.
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