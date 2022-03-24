"Найди себе местного друга". Как эстонцы предлагают дружбу украинцам в социальных сетях

Кайса придерживается мнения о том, что украинцы проявили настоящую доблесть в этой войне. Они едут сюда не в поисках лучшей жизни. ”Их цель — вернуться домой, построить заново свою страну, а не остаться здесь на ”насиженном местечке” до конца жизни”, — уверена Кайса, — ”По большей части сюда приезжают молодые женщины со своими детьми, которые находятся в состоянии шока”.

Кайса считает, что украинцам сложно адаптироваться к новому жизненному укладу и она с большим удовольствием облегчила бы этот процесс хотя бы для одного человека. "К тому же, может показаться, что эстонцы — не всегда самый дружелюбный народ. У украинцев даже может остаться впечатление, что мы холодны в общении. Да и вряд ли каждый украинец осмелится подойти к случайному эстонцу и попросить о помощи. Предлагая помощь сама, я облегчаю им эту задачу”, — рассказывает Кайса о своей мотивации.

В комментарии под публикацией она сообщает, что готова помочь всем и каждому, вне зависимости от возраста и гендера, вживую или онлайн.

Почему людям Эстонии не безразлична судьба украинцев? Эстонка Кайса из Эльва отвечает на этот вопрос так: "Мне не безразличны эти люди, так как Украина — европейская страна и нас связывает общее советское прошлое. Мы все знаем, каково это — быть под советской властью".

Публикация набрала более 200 комментариев и люди продолжают писать. Пользователи Facebook представляются в основном на русском и английском языках под записью, рассказывают о себе, предлагают помощь и обещают показать местные достопримечательности.

"Я заметила, что многим людям в этой группе пригодилась бы помощь местных, которые могли бы ответить на вопросы или поделиться информацией о районе или местной жизни. Если ты готов стать таким другом, не ожидая ничего взамен, напиши о себе в комментариях. Представься и обязательно сообщи свое местоположение и языки, которыми ты владеешь".

Пользовательница Facebook Анна Лааневяли опубликовала в группе ” Друзья Украины в Эстонии ” пост под названием "Найди себе местного друга". В нём на эстонском, украинском и английском языках сообщается следующая информация:

Жить становится все страшнее



19-летняя Марина работает в еврейской общине Эстонии. Она написала, что готова показать все туристические места в Таллинне, а также предложила отдать женскую одежду нуждающимся.

По словам девушки, она решила написать в группе, потому что ей кажется, что одной из самых главных трудностей для наших украинских гостей является адаптация.

"Мне лично, было бы безумно страшно оказаться в другой стране, где мне срочно нужно обустроить свою жизнь", — делится она своими мыслями.

Как она добавила, из-за того, что почти половина населения Эстонии — русские, у большинства которых есть родственники в Украине, многие знают, что там происходит и не могут сидеть спокойно. Поэтому местные так вовлечены в эту ситуацию.

”Видимо наши школы и родители достаточно хорошо нам объяснили, что войны допускать ни в коем случае нельзя”, — предполагает Марина. По её словам, все её друзья и сверстники, даже те, кто раньше не разбирались в политике, сейчас выходят на улицы с плакатами и флагами. "Я не хочу жить в мире, где из-за одного диктатора страдает целый народ", — говорит она.

Девушка в ужасе от происходящего: "Я ездила в разные страны и общалась с евреями почти с каждого континента. Мы каждый год выставляем фотографии с подписью ”never again”, в память о холокосте. Теперь это происходит снова, но только с еще более близким мне народом. Жить становится все страшнее и страшнее с каждым годом".

Встретились, благодаря "ТикТоку"



20-летняя Элионора живет в Таллинне и ведет блог в TikTok на 5 тысяч подписчиков. В этот вторник она опубликовала видео, на котором они танцуют вместе с другой девушкой. Подпись к видео дает понять, что вторая девушка — украинка, они познакомились благодаря TikTok`у и теперь общаются.