"Чтобы украинцы не оставались в изоляции": волонтеры создают библиотеку с книгами на украинском языке и проводят чтения
Украинка Дарья Шяулене живет в Эстонии три года. Рассказывает, что
идея создать библиотеку с литературой на родном для беженцев языке.
“Я видела, как много людей объединяются сейчас, чтоб обеспечить людей, бегущих от войны, вещами первой необходимости: транспортом в безопасное место, жильём, питанием, одеждой, документами и
работой.
Но вместе с этим не возвращается обычная жизнь. Ее придётся строить заново, на новом месте, с новыми людьми, шаг за шагом”, — рассказывает Дарья.
Один из этих шагов, по ее мнению, — возвращение привычных, ежедневных ритуалов. “Например, чтение книг детям. Чтение ведь важная часть жизни семьи. Оно не только развивает ребёнка и учит, но и укрепляет отношения между родителем и ребёнком, успокаивает, даёт возможность поговорить на сложные темы и лучше понять свои чувства”, — продолжает Дарья и отмечает, что в библиотеках Таллинна отличный
выбор книг на русском и английском. “К сожалению, я так и не нашла в них книг на украинском языке. Но они есть у нашей семьи, у наших друзей, у друзей друзей. Все вместе мы можем собрать целую библиотеку и поделиться книгами не только друг с другом, но и с большим количеством людей. Поэтому мы назвали ее “Спільна бібліотека” — общая”, — рассказывает про инициативу Дарья.
“Места для встреч, знакомств и общения — важный момент для адаптации к жизни в новом городе, в новых условиях. Это ведь сложный процесс даже, когда переезд в другой город или страну был запланирован и подготовлен. Что говорить о людях, вынужденных
оставить свой дом, близких, друзей и уехать в неизвестность. Мы хотим создать больше возможностей для знакомств украинцев друг с другом, с теми, кто живет тут уже давно, с местными. Это важно для того, чтоб украинцы не оставались в изоляции, а могли вести полноценную жизнь. Вместе с тем, это отличная возможность поддерживать украинскую
культуру и язык, даже находясь далеко от дома”, — уверена Дарья. “Я верю, что книгам лучше быть в руках читателей, чем пылиться на полках.
И очень рада, что их уже начинают приносить. Но большинство желающих ждали от нас новостей, когда и куда можно приносить книги, так как мы хотели сперва определиться с местом для библиотеки перед тем, как начинать сбор”, делится Дарья. “Мы рассматривали разные варианты и изначально хотели, чтобы у библиотеки был свой отдельный дом, где будут проводиться регулярные встречи, занятия с детьми, чтения, мастер-классы. Но вышло немного по-другому”, — рассказывает Дарья и радостно сообщает, что домом для “Спільної бібліотеки” станет Национальная библиотека Эстонии.
“На этой неделе мы займемся учетом книг. Уже сейчас можно принести туда книги, а в ближайшее время мы анонсируем первые чтения. Сейчас первые чтения планируем уже в эту субботу. Мероприятия будут как на украинском, так и на русском”,— сообщает Дарья.
Также волонтеры хотят кооперироваться с другими такими же неравнодушными людьми, с организациями, чтобы проводить выездные чтения в разных местах города.
“Например там, где организовывается присмотр за детьми, чтоб родители могли заняться срочными делами и документами. В любом месте, где есть дети, можно хорошо провести время с парой интересных книг”, — заканчивает рассказ Дарья. Все подробности по сбору книг и проведению чтений можно следить здесь.