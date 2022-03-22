"Чтобы украинцы не оставались в изоляции": волонтеры создают библиотеку с книгами на украинском языке и проводят чтения

Но вместе с этим не возвращается обычная жизнь. Ее придётся строить заново, на новом месте, с новыми людьми, шаг за шагом”, — рассказывает Дарья.

Один из этих шагов, по ее мнению, — возвращение привычных, ежедневных ритуалов. “Например, чтение книг детям. Чтение ведь важная часть жизни семьи. Оно не только развивает ребёнка и учит, но и укрепляет отношения между родителем и ребёнком, успокаивает, даёт возможность поговорить на сложные темы и лучше понять свои чувства”, — продолжает Дарья и отмечает, что в библиотеках Таллинна отличный

выбор книг на русском и английском. “К сожалению, я так и не нашла в них книг на украинском языке. Но они есть у нашей семьи, у наших друзей, у друзей друзей. Все вместе мы можем собрать целую библиотеку и поделиться книгами не только друг с другом, но и с большим количеством людей. Поэтому мы назвали ее “Спільна бібліотека” — общая”, — рассказывает про инициативу Дарья.

“Места для встреч, знакомств и общения — важный момент для адаптации к жизни в новом городе, в новых условиях. Это ведь сложный процесс даже, когда переезд в другой город или страну был запланирован и подготовлен. Что говорить о людях, вынужденных

оставить свой дом, близких, друзей и уехать в неизвестность. Мы хотим создать больше возможностей для знакомств украинцев друг с другом, с теми, кто живет тут уже давно, с местными. Это важно для того, чтоб украинцы не оставались в изоляции, а могли вести полноценную жизнь. Вместе с тем, это отличная возможность поддерживать украинскую

культуру и язык, даже находясь далеко от дома”, — уверена Дарья. “Я верю, что книгам лучше быть в руках читателей, чем пылиться на полках.