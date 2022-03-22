Посттравматический синдром: как помочь себе и близким?
К сожалению, в нашей жизни сейчас происходит много всем известных трагических и печальных событий. В прямом эфире и в каналах мессенджеров мы можем наблюдать ровно то же самое, что наблюдают очевидцы этих событий. Поэтому предлагаю поговорить о посттравматическом синдроме — явлении, которое меняет жизни людей, но делает это не так сиюминутно.
Итак, посттравматический синдром (или, пользуясь научным термином, посттравматическое стрессовое расстройство или ПТСР) — это тяжелое психическое состояние, которое возникает у человека в результате пережитого страшного травмирующего события: боевых действий, физического и сексуального насилия, природной катастрофы, тяжёлой автомобильной аварии или авиакатастрофы, нападения преступников. Важно заметить, что это состояние может возникнуть не только у непосредственных жертв вышеперечисленных событий, но и у их очевидцев: всё зависит от стабильности индивидуальной психики.
Одной из разновидностей ПТСР, получившей широкое распространение в массовой культуре, стал ”вьетнамский синдром”, показанный в фильмах ”Таксист”, ”Первая кровь” и ”Лестница Иакова”. О посттравматическом расстройстве военных после операции в Ираке тоже снято много фильмов, один из последних — ”По наклонной” с Томом Холландом в главной роли.
Если вы смотрели хотя бы один из них, вы понимаете, о чём примерно идёт речь: вернувшиеся с войны солдаты не могут пережить увиденные ужасы, ими овладевают воспоминания об убитых и раненых товарищах, и они не могут вернуться к нормальной жизни. Но всё это, скажем так, показывает нам крайние проявления ПСТР.
Однако, источником посттравматического синдрома может быть любое травмирующее событие. А таких событий мы с вами в последнее время наблюдаем много, что уж говорить о людях, которым пришлось стать их участниками. Тысячи людей покинули свои дома, другим покидать было уже нечего, они потеряли всё, что у них было. К огромному сожалению,
невольными очевидцами и участниками этих событий стали и дети.
Важно иметь в виду, что у всех этих людей может проявиться посттравматический синдром, который не только помешает им адаптироваться к новой жизни, но и сделает их озлобленными, неспособными доверять окружающим и замкнутыми. Коварная особенность ПТСР в том, что это состояние может начать проявляться у человека спустя примерно три
месяца после травмирующих событий, а возможно, перед этим пройдут годы. Средняя
продолжительность такого состояния — от полугода до года, но при отсутствии своевременной помощи оно может затянуться значительно дольше.
Основными симптомами посттравматического синдрома являются следующие.:
- головные боли, бессонница, частые головокружения, боль в грудной клетке и несвязанные
- боли в разных областях тела;
- ночные кошмары, напоминающие о произошедших событиях;
- сверхбдительность и подозрительность, раздражительность, вспышки гнева;
- острая реакция на события-”триггеры”, вызывающие воспоминания о травмирующей
- ситуации — например, посещение мест, в которых они произошли.
Со временем, это приводит к тому, что человек, страдающий ПТСР, избегает контактов с людьми, испытывая стыд и чувство вины за свое непредсказуемое и необъяснимое поведение, стремится к разрыву существующих социальных связей: часты случаи развода супругов, например, после совместно пережитой автокатастрофы, либо — напротив, ведёт себя агрессивно в отношении окружающих, стремясь ”переиграть” опыт, когда они стали жертвой обстоятельств. Вышеперечисленные симптомы часто проявляются в комплексе, поэтому люди могут обращаться к врачу, озвучивая лишь осязаемые физические симптомы, не подозревая, в чем кроется истинная причина. Многие люди, пережившие любой травмирующий опыт, пытаются при общении отречься от него или обесценить, заглушая истинные переживая в употреблении алкоголя и наркотических веществ. То, что нужно сделать, если вы пережили эмоционально тяжелое событие и чувствуете себя брошенным, одиноким, беспомощным, напуганным, плохо спите, страдаете от перемен настроения и головной боли, либо замечаете у своих близких проявление посттравматического синдрома — это обратиться за психологической помощью.
Это можно сделать в том числе и бесплатно, позвонив по телефону государственной помощи
1247. В центрах первичного приема беженцев из Украины также оказывается психосоциальная и первая психологическая помощь. Телефон психологической помощи для беженцев +372 614 7393, консультационная линия школьных психологов 1227 (на русском языке) — по вторникам с 16 до 20.