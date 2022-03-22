Посттравматический синдром: как помочь себе и близким?

К сожалению, в нашей жизни сейчас происходит много всем известных трагических и печальных событий. В прямом эфире и в каналах мессенджеров мы можем наблюдать ровно то же самое, что наблюдают очевидцы этих событий. Поэтому предлагаю поговорить о посттравматическом синдроме — явлении, которое меняет жизни людей, но делает это не так сиюминутно.

Итак, посттравматический синдром (или, пользуясь научным термином, посттравматическое стрессовое расстройство или ПТСР) — это тяжелое психическое состояние, которое возникает у человека в результате пережитого страшного травмирующего события: боевых действий, физического и сексуального насилия, природной катастрофы, тяжёлой автомобильной аварии или авиакатастрофы, нападения преступников. Важно заметить, что это состояние может возникнуть не только у непосредственных жертв вышеперечисленных событий, но и у их очевидцев: всё зависит от стабильности индивидуальной психики.

Одной из разновидностей ПТСР, получившей широкое распространение в массовой культуре, стал ”вьетнамский синдром”, показанный в фильмах ”Таксист”, ”Первая кровь” и ”Лестница Иакова”. О посттравматическом расстройстве военных после операции в Ираке тоже снято много фильмов, один из последних — ”По наклонной” с Томом Холландом в главной роли.

Если вы смотрели хотя бы один из них, вы понимаете, о чём примерно идёт речь: вернувшиеся с войны солдаты не могут пережить увиденные ужасы, ими овладевают воспоминания об убитых и раненых товарищах, и они не могут вернуться к нормальной жизни. Но всё это, скажем так, показывает нам крайние проявления ПСТР.

Однако, источником посттравматического синдрома может быть любое травмирующее событие. А таких событий мы с вами в последнее время наблюдаем много, что уж говорить о людях, которым пришлось стать их участниками. Тысячи людей покинули свои дома, другим покидать было уже нечего, они потеряли всё, что у них было. К огромному сожалению,

невольными очевидцами и участниками этих событий стали и дети.