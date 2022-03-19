С 21 марта заработает Центр приема украинских военных беженцев в Пярну
С понедельника, 21 марта, в бывшем здании Пярнуского отделения полиции заработает в полную силу центр приема военных беженцев из Украины, пишет rus.err.ee.
В этот центр для получения первой необходимой помощи будут направлять беженцев с пограничного пункта Икла, передает "Актуальная камера".
В центре прибывшие из Украины люди смогут сделать тест на коронавирус и получить информацию о возможных услугах, им будет выдан личный год и при желании предоставлена временная защита.
После этого военные беженцы из Украины будут направлены во временные места проживания по всей Эстонии.
Украинцы, проживающие в Эстонии, оказывают в центре посильную помощь беженцам.
"Я украинец, живу здесь четыре года. Но есть и много украинцев, которые здесь родились. И мы все вместе помогаем. Я здесь уже пятый день. Государство недавно обратилось к нам с просьбой о помощи, и у нас сейчас здесь 30 добровольцев", — сказал волонтер Александр Гушлевский.