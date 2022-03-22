Как повысить свою востребованность на рынке труда? Совет для беженцев

Яна Гашкова рассказала о том, стоит ли беженцам идти обучаться на какие-либо курсы и как это сделать бесплатно.

"Эстонский рынок труда для беженцев условно можно разделить на две половины — простая работа, не требующая знаний языка (строители, уборщицы, например), и работа, не зависящая от того, где ты находишься — все дигитальные специальности. По сути, это то, чему мы обучаем. Да, русскоязычный рынок сейчас пострадал (как российский, так и белорусский и украинский), но рано или поздно все начнет восстанавливаться. Более того, если среди приехавших из Украины беженцев есть те, кто говорит на английском языке, то это открывает для них определенные возможности.

В любом случае, "на коне" сейчас именно те люди, которые владеют навыками, которые можно применять удаленно. Примеров таких профессий много. Наша школа, например, готовит по направлениям "маркетинг", "онлайн-торговля", учит запускать и развивать онлайн-магазины. То есть, мы готовим тех, кто сможет работать потом удаленно.

Сейчас из-за последних событий мы наблюдаем небольшой спад в регистрациях — это и понятно, какая уж тут учеба. Но в целом, к нам приходит очень много приезжих, которые переехали в страну из Беларуси, например. Бывает и такое, что человек уже занимался маркетингом и онлайн-торговлей у себя в стране, но ему потребовалось дополнительное обучение, чтобы "войти в контекст", понять особенности местного менталитета и того, как он влияет на продажи.

Наши курсы платные, однако их может оплатить Касса по безработице, если вы стали на учет как безработный — вы сможете это сделать, получив вид на жительство. Кстати, эта схема работает для любых курсов, не только в случае с нашей Школой. Обратившись в Кассу по безработице, вы можете даже получить личную консультацию, на которой вам могут посоветовать, в какой сфере вам лучше совершенствоваться".

Подробнее о возможностях компенсации обучения на курсах рассказывает подробнее представитель кассы по безработице Екатерина Калиничева.