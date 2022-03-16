Батуты, скалодром и роспись пряников: что предлагают бесплатно в Эстонии украинским детям
Мультфильмы и мороженое
Кинотеатр ”Сыпрус” и Joonisfilm приглашают украинских детей на бесплатные киноутренники с щенком Лотте в главной роли. Все посетители получат бесплатное мороженое и будут приглашены присоединиться к игровому уголку. В программе —мультфильмы как на русском, так и на украинском языках. Дети смогут посмотреть”Приключения Лотты из Самоделкино”, ”Лотте и тайна лунного камня”, ”Лотте и пропавшие драконы”. Расписание сеансов можно посмотреть здесь
Вход в музеи
Эстонский музей природы и Музей здоровья, а также еще более шестидесяти выставочных площадок и музеев по всей Эстонии украинские беженцы могут посетить бесплатно. Главная цель инициативы — способствовать адаптации в Эстонии беженцев из зоны военных действий. Бесплатный вход украинским беженцам из зоны военных действий предоставляют все государственные музеи и музеи, основанные государственными фондами, а также многие муниципальные и частные музеи. Список музеев можно посмотреть здесь
Батуты и игровая зона
Для активного времяпрепровождения Skypark до конца марта запустил акцию специально для украинцев: совершенно бесплатно можно посещать батутный центр и игровую зону Super Skypark, научный центр SkyLab и Skywheel of Tallinn. Вход — на основании документа, удостоверяющего личность.
”Это наш маленький вклад в поддержку граждан Украины в Эстонии и людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Давайте держаться вместе!”, — указано на главной странице сайта.
Роспись пряников
Все больше частных инициатив уделяют внимание детям-беженцам. Среди них — Татьяна Чайковская, основатель семейной кондитерской Prjanja&Tanja. Чтобы развлечь и отвлечь детей, Татьяна решила проводить мастер-классы по росписи пряников. Первый уже состоялся.
”К нам пришло девять деток. Мы расписывали разные фигурки, в том числе сердечки с флагами Эстонии и Украины”, — рассказывает Татьяна и делится, что муж очень поддерживает.
”Он сам привозит и отвозит детей, купил им по палетку сладостей”, — улыбается Татьяна.
В планах у семьи — провести еще несколько мастер-классов, а также сводить детей в Таллиннский зоопарк или к водопадам.
Занятия по скалолазанию
Скалолазный клуб Koala Climbing предлагает занятия по скалолазанию для детей и взрослых. На основании документа военные беженцы могут бесплатно присоединиться к группам, в которых есть места. Также планируются бесплатные мероприятия для мам с детьми и небольшой выездной лагерь. Также льготы предоставляют два скалодрома в Таллинне и два в других городах (Сауэ и Кадрина). Они предоставляют бесплатный вход и аренду снаряжения, а клуб Koala Climbing — тренеров-волонтеров.