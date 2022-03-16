От программистов до кассиров. Эстонские фирмы ищут украинских работников во всех сферах

Пока в Эстонии в качестве безработных зарегистрировались чуть более 20 военных беженцев, но их число растет с каждым днем.

”Выдача видов на жительство идет хорошо, и первые люди с видом на жительство уже дошли до нас, чтобы зарегистрироваться, искать работу, ходатайствовать о пособии и проходить обучение”, — сказала руководитель коммуникационной службы Кассы по безработице Анника Коппель.

Если посмотреть на предложения о работе, то они очень разные. Например, примерно несколько десятков предложений касаются сферы разработки программного обеспечения. Много предложений в сфере общепита и гостиничного бизнеса, сельского хозяйства и производства. Также нужны учителя или, например, логопед и психолог.

Предложения как срочные, так и бессрочные, больше всего работы в более крупных регионах, например, Харьюмаа и Тарту. В целом работа есть по всей Эстонии, а в некоторых случаях человек сам может выбрать регион, в котором трудиться.

Сайт с вакансиями для военных беженцев к настоящему моменту посетили почти 75 000 раз.

По состоянию на утро 15 марта в качестве безработных зарегистрировались 23 человека, но это число, по словам Коппель, будет расти с каждым днем.

По предварительным данным Кассы по безработице, среди прибывших есть медсестры, учителя, юристы, водители, производственные рабочие, экономисты, а также молодые мамы, занимающиеся уходом за детьми. Возраст большинства людей с профессиональным образованием - от 22 до 46 лет. Многие из них ищут работу на какой-то период, поскольку в будущем планируют вернуться на родину.

”Работодатели должны учитывать, что те, кто прибыли из Украины, приехали сюда не с целью работы, а бежали от военного положения. Не все они готовы сразу приступить к работе”, — отметила представитель кассы.