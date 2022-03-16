Специалист по карьерному развитию: в сложившейся ситуации многие работодатели готовы пойти навстречу
Информация в этой статье актуальна практически для любых иностранцев, желающих найти работу в Эстонии, но так как по данным Департамента полиции и погранохраны, в период с 27 февраля по 13 марта в Эстонию прибыло 19 775 граждан Украины и членов их семей, то в первую очередь информация будет полезна для них.
Граждане Украины могут временно находиться в Эстонии без визы, а также имеют право здесь работать, получив временную защиту и вид на жительство. Также в Эстонии могут продолжать жить и работать те украинцы, у кого заканчиваются документы, и нет возможности их продлить. Более подробно о получении необходимых документов можно почитать на страничке Департамента полиции и погранохраны
Ситуация на рынке труда Эстонии уже давно сложная. Хороших специалистов днём с огнём не сыскать, но самое большое препятствие для приезжих в Эстонии при поиске работы — знание эстонского языка. Тем не менее, в сложившейся ситуации многие работодатели готовы пойти навстречу, и кое-где даже стали появляться вакансии о работе на украинском языке.
Также по информации с сайта Языкового департамента, работодатель имеет право взять на работу человека, не владеющего в достаточной мере эстонским языком, при условии, что уровень обслуживания клиентов будет сохранён, и рядом будет находиться коллега, который, при необходимости, поможет с переводом. Таким образом, приезжие могут искать работу в секторе обслуживания, гостиницах, ресторанах, да в общем-то в любом месте, где работодатель готов дать необходимую поддержку. Также имеет смысл искать работу в сфере производства, где язык работы не важен.
Кроме того, есть огромное количество специальностей, где как раньше, так и сейчас можно было устроиться работать иностранцам, владея только английским, или русским языком. Самый яркий пример — это сектор IT, где уже давно ярко выраженная нехватка кадров.
Тем приезжим, которые планируют остаться в Эстонии надолго, есть смысл подумать об изучении эстонского языка, таким образом расширив свои возможности по трудоустройству. В ближайшие месяцы государство намерено создать возможности по изучению эстонского языка для 10 000 военных беженцев из Украины. Пока конкретной информации ещё нет, но обязательно надо следить за прессой, и постараться попасть на эти курсы.
Что важно при поиске работы в Эстонии?
- В первую очередь, позаботьтесь о хорошем резюме. На одной, максимум двух страницах, изложите свой опыт и образование, а также информацию о дополнительном обучении, и владении языками. Резюме вполне может быть на английском языке, это уже является обычной практикой в Эстонии. Даже если владеете английским языком на слабом уровне, предпочтительнее подготовить резюме именно на нём, так как резюме на русском языке будут способны прочитать (и предложить работу) гораздо меньшее количество рекрутеров. Фотографию к резюме добавлять необязательно, и если она есть, то выглядеть должна профессионально.
- Обязательно научитесь писать мотивационные письма. Именно тут надо расписать, почему вы являетесь лучшим кандидатом на данную позицию, и в чём проявляются ваши сильные стороны. Без мотивационного письма заинтересовать потенциального работодателя намного сложнее, особенно в случае, если уже понятно, что каких-то качеств или умений, указанных в объявлении не хватает. Мотивационное письмо должно быть уникальным для каждой потенциальной вакансии, подчёркивая ваш интерес именно к этой позиции.
- Позаботьтесь о том, чтобы и резюме, и мотивационное письмо были написаны грамотно — это ваша визитная карточка, и первый шанс произвести впечатление на работодателя, а также попасть на собеседование. Не рассылайте резюме на все позиции подряд, а присмотритесь, что для вас является самым интересным.
- Подготовьтесь к собеседованию. Изучите всю информацию, которую можете найти про работодателя, и подготовьте список вопросов.
- Соглашайтесь только на справедливые условия труда! Минимальная ежемесячная заработная плата в Эстонии в 2022 году — 654 евро (брутто), а минимальная почасовая оплата — 3,86 евро (брутто). Перед тем, как озвучивать ваши пожелания о зарплате, продумайте стоимость вашей жизни в Эстонии, и какой уровень зарплаты будет соответствовать вашей квалификации. Некоторое представление об уровне зарплат в вашей отрасли можно посмотреть на портале . Трудовой договор должен быть оформлен официально, никаких оплат наличными!
Где искать работу?
Вакансии о работе, в первую очередь, нужно искать на специальных порталах, два самых известных в Эстонии — cvkeskus.ee и cvonline.ee. На сайте www.goworkabit.com можно найти краткосрочные предложения о работе, также на сайте Кассы по безработице есть предложения о работе.
Обязательно зарегистрируйтесь в Кассе по безработице, и если повезёт, то можно получить не только работу, но и какие-то полезные курсы для переквалификации, или подтверждения уже существующей квалификации в Эстонии.
Полезная группа в Facebook: Работа в Эстонии для Украинцев! Tööpakkumised Eestis Ukraina rahvale!
Примеры вакансий, направленных именно на беженцев из Украины:
Целая секция на Cv.ee
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Немного про культуру работы в Эстонии
Организационная культура в компаниях Эстонии может быть очень разной, в зависимости от того, кто руководит компанией. В эстонских фирмах надо быть готовым к тому, что коренным жителям нужно время на сближение, и многие из них интроверты. Это ни в коем случае не говорит о том, что вас плохо примут, просто не так открыто, как это сделают славяне.
В фирмах, где руководство русскоговорящее, будет проще привыкнуть, потому что и организационная культура в таких организациях ближе к российской и украинской. Более чёткая субординация, чем в эстонских компаниях — это один из примеров. В любом случае, куда бы вы не пришли работать, в начале присмотритесь, как ведут себя местные, и делайте тоже самое. В компаниях, где много иностранцев, и язык общения английский, скорее всего будет смесь культур, но в любом случае курс задаёт руководство. Например, в скандинавских компаниях редко случаются переработки, там всегда очень важен баланс работы и личной жизни, и темп работы, как правило, гораздо спокойнее.
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