Медицина для беженцев: как оформить страховку, где искать семейного врача, что делать, если помощь требуется срочно?

Чтобы иметь более широкий доступ к медицинскому обслуживанию в Эстонии, необходимо оформить государственную медицинскую страховку. Это не распространяется автоматически на военных беженцев. Сначала беженец должен ходатайствовать о временной защите в Департаменте Полиции и Погранохраны. После получения временной защиты необходимо предоставить в орган местного самоуправления (волостную или городскую управу) информацию о месте жительства и зарегистрировать адрес своего проживания в Эстонии. После получения временного вида на жительство и эстонского личного кода и информирования Регистра народонаселения Эстонии о своем месте жительства беженцы из Украины могут начать оформление своего медицинского страхования так же, как и жители Эстонии.

Как работает для застрахованного лица медицинское обслуживание со стороны врачей и медсестер?



В Эстонии существует три уровня медицинской помощи: служба семейных врачей, медицинская помощь врачей-специалистов и медсестринская помощь.

Другими словами, медицинская помощь подобна лестнице с тремя ступенями: чтобы решить проблемы со здоровьем, вы должны сначала подняться на первую ступеньку лестницы или обратиться к семейному врачу. У семейного врача людям гарантируется быстрая консультация, необходимые обследования и лечение. При необходимости семейный врач направляет человека на следующие "ступеньки" системы, то есть к врачу-специалисту или в медсестринскую службу.