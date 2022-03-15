Revolut заработал для украинских беженцев. Какие финансовые операции это упрощает?

Также компания отказалась от ряда комиссий за обмен валюты и пополнения счета. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, также информацию подтвердили в самом Revolut.

"Компания упростила многие требования, необходимые для создания аккаунта, а также отказалась от ряда комиссий за обмен валюты и пополнения счета. И предоставила возможность получить доступ к своим деньгам, связав программу с украинским банковским счетом", – написал Федоров.

Приложение позволяет создать виртуальную карту, которой можно расплачиваться в локальной валюте, делать мгновенные переводы денег между картами (лимит – 1500 евро в день), также доступна аналитика расходов, переводы денег за границу. Картой Revolut можно пользоваться в любой точке Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

Как пользоваться Revolut беженцам из Украины

Загрузите приложение Revolut.

Нажмите "Зарегистрироваться" и введите номер телефона, который вы используете в данный момент. Это может быть любой номер телефона, в том числе украинский номер, если по нему по-прежнему принимаются SMS.

Выберите страну, в которой вы сейчас находитесь, в качестве страны проживания.

Укажите свой текущий адрес за пределами Украины, например, адрес приюта, и заполните свои личные данные.

Подтвердите свою личность, выбрав и загрузив свой украинский паспорт или удостоверение личности, так как это документы, которые позволяют украинским беженцам открыть счет.