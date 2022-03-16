Нужно ли учить эстонский язык прибывающим из Украины беженцам? И где это сделать?

Но что же делать тем, кто приехал и хочет лучше понимать эстонцев уже сейчас?

"Тем, кто не знает, идти ли на курсы или нет, я скажу как специалист — наш курс станет для вас своеобразной терапией, он "устаканит" вашу мозговую деятельность и отодвинет момент наступления деменции, Паркинсона и других подобных болезней на определенное время. Вы в любом случае потратите это время на что-то, два месяца пролетят, жизнь движется дальше. И к 1-му июня у вас может не быть эстонского языка, если вы к нам не придете. А если придете — научитесь учить языки в принципе, доведете свое знание эстонского до бытового, сможете поддерживать простые разговоры с эстонцами. А если ваши дети прийдут к нам вместе с вами, они, возможно, смогут даже пойти в эстонскую школу" — говорит Наталья. Она уверена, что в изучении языка важен правильный подход — если "научиться" правильно учить языки, то это по-настоящему дает ощущение свободы. Только представьте, что у вас появится уверенность в том, что вы одолеете любой язык в короткое время!