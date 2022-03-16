Нужно ли учить эстонский язык прибывающим из Украины беженцам? И где это сделать?
Недавно государство заявило, что откроет в ближайшем будущем для украинских военных беженцев 10 000 бесплатных мест на курсах эстонского языка. В ближайшие планы Министерства образования и науки входит обучение сотни преподавателей эстонского языка для взрослых. При этом в министерстве напоминают, что очное обучение — не единственный способ изучения языка.
"Курсы начального уровня по изучению эстонского языка, и курсы для преуспевших доступны по адресу keeleklikk.ee. Мы намерены добавить и украинский язык, чтобы облегчить изучение языка для прибывших в Эстонию", — сообщил руководитель языкового отдела Министерства образования Андеро Адамсон.
Но что же делать тем, кто приехал и хочет лучше понимать эстонцев уже сейчас?
Некоторые украинцы приняли решение остаться в Эстонии на длительный срок, кто-то надеется вернуться домой в ближайшее время. Однако начать учить эстонский, как оказалось, есть смысл всем! Почему — объясняет Наталья Китам, тележурналист, психолог, психолингвист, основатель Multikey Online School. Кстати, эта языковая школа приглашает всех желающих на бесплатный двухмесячный курс эстонского языка.
"Тем, кто не знает, идти ли на курсы или нет, я скажу как специалист — наш курс станет для вас своеобразной терапией, он "устаканит" вашу мозговую деятельность и отодвинет момент наступления деменции, Паркинсона и других подобных болезней на определенное время. Вы в любом случае потратите это время на что-то, два месяца пролетят, жизнь движется дальше. И к 1-му июня у вас может не быть эстонского языка, если вы к нам не придете. А если придете — научитесь учить языки в принципе, доведете свое знание эстонского до бытового, сможете поддерживать простые разговоры с эстонцами. А если ваши дети прийдут к нам вместе с вами, они, возможно, смогут даже пойти в эстонскую школу" — говорит Наталья. Она уверена, что в изучении языка важен правильный подход — если "научиться" правильно учить языки, то это по-настоящему дает ощущение свободы. Только представьте, что у вас появится уверенность в том, что вы одолеете любой язык в короткое время!
Наталья подчеркивает, что важно, чтобы погружение в новый язык было естественным, как у ребенка, который только начинает разговаривать. "Ведь не существует таких людей, которые, живя в обществе, не смогли выучить родной язык из-за того, что у них нет способностей к языкам! Первый язык осваивают все, вне зависимости от интеллекта и способности запоминать информацию. Более того, в повседневной жизни мы в большей степени используем слова уровня А2, это — то, как говорит ребенок пяти лет. В нашей школе мы отталкиваемся именно от того, как учит язык ребенок" — говорит Наталья. Она подчеркивает, что много времени обучение не занимает — достаточно выделить один час в день, но заниматься ежедневно.
Заявки на прохождение курса, который будет базироваться на онлайн-платформе, можно подавать уже сейчас. Набор на курс идет до 4 апреля. Записаться на него можно как взрослому, так и ребенку. При этом дети до 12 лет принимаются только вместе с родителями. Изучить курс подробнее и записаться на него можно по ссылке. Там же можно прочитать подробнее о самой школе, которая существует при поддержке программы "Гражданский мир".
Обучение в школе будет проходить на русском языке, но в команде есть украинцы, которые готовы прийти на помощь тем, кто столкнулся с трудностями в понимании.