Как можно выписать и приобрести лекарственные средства в Эстонии?

Дигитальный рецепт — это электронный лекарственный рецепт или рецепт медицинского устройства, который врач выписывает пациенту в компьютере. Дигитальный рецепт не распечатывается на бумаге, а прямиком из компьютера врача посылается по интернету в центр рецептов. Центр рецептов — это электронная база данных, созданная для выписывания и обработки рецептов (лекарства, детское питание, медицинские устройства). Отправляясь в аптеку за лекарством, при себе нужно иметь удостоверяющий свою личность документ с фотографией и личным кодом, например, ID-карта, водительские права или паспорт.

В случае, если лекарство выкупается для другого лица, нужно знать также его личный код. С помощью личного кода пациента аптекарь с лёгкостью находит в центре рецептов нужную ему информацию.

Бумажный рецепт можно выписывать в исключительных случаях, например, во время домашнего визита или перебоев электроснабжения; вдобавок в случае, когда дигитальный рецепт составлять нецелесообразно (например, пациенту, который планирует заграничную поездку и приобретение лекарства за границей, где дигитальный рецепт не действует).

Лекарства на основании дигитального рецепта можно выкупать во всех аптеках Эстонии. Выкупающий лекарство должен предъявить аптекарю свой удостоверяющий личность документ с фотографией и личным кодом. В случае приобретения лекарства для другого человека необходимо знать также его личный код. На основании личного кода аптекарь находит в центре рецептов правильный рецепт. Личный код покупателя также записывается на рецепте. Если рецептов несколько, то нужно знать также название лекарства или действующее вещество.

Аптеки также могут принимать бумажные рецепты, выписанные в Украине, за исключением наркотических средств и психотропных средств. Аптекарю должно быть ясно из рецепта, какое лекарство было выписано врачом человеку.