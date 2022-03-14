ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Фирма готова принять на работу украинцев. Что надо для этого сделать?

Отвечает главный юридический советник Инспекции труда Сандра Куус

9 марта вступило в силу распоряжение Правительства Республики, которое позволяет гражданам Украины и членам их семей, прибывшим в Эстонию с 24 февраля, ходатайствовать о временной защите. Имеющие временную защиту люди получают вид на жительство в Эстонии сроком на один год, право на работу и учебу, а также доступ к социальным услугам.

Лицо, получившее в Департаменте полиции и погранохраны временную защиту, может приступить к работе сразу же после получения защиты.

Ходатайство о временной защите и процедура получения вида на жительство осуществляются в ускоренном порядке. Как правило, решение о предоставлении защиты принимается сразу, после чего человеку выдается решение о предоставлении вида на жительство вместе с личным кодом. Выдача самого вида на жительство может занять до 30 дней, но это не мешает трудоустройству. Дополнительную информацию можно найти на сайте полиции

Работникам, получившим временную защиту, должна выплачиваться как минимум минимальная заработная плата, которая в 2022 году составляет 3,86 евро в час или 654 евро в месяц (брутто). Также в отношении этих людей действует Закон о трудовом договоре и все остальные требования, что и для местных работников.

Информационную брошюру Инспекции труда на четырех языках можно найти на сайте Tööelu.