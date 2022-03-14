Трудоустройство для беженцев: где искать вакансии?

Эстония предоставила военным беженцам из Украины убежище на год, однако все это время люди должны как-то себя обеспечивать, а соответственно — искать работу. При этом у получивших временную защиту в Эстонии есть право ходатайствовать на пособие на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости в размере 150 евро в месяц на первого члена семьи, 120 евро в месяц на каждого последующего взрослого члена семьи и по 180 евро — на каждого ребенка, так что дополнительную денежную поддержку вы сможете получать и от государства. Тем не менее, основной источник дохода все-таки придется искать.

Вот что рассказывает советник по коммуникации Кассы по безработице Екатерина Калиничева о ситуации с работой в стране в эфире Raadio 4.

"Работодатели часто жаловались, что не хватает рук, сложно найти работников. На сегодняшний день процент зарегистрированной безработицы составил 7 процентов.Сейчас мы только отходим от коронавируса, кто-то из потерявших работу так и не нашел новую или переучивается, а работодатели испытывают нужду в работниках.

Понимание же того, что что-то подобное нужно будет сделать, пришло сразу, как только начались военные действия и к нам прибыли первые беженцы. У них. ведь все осталось в Украине, им нужен доход. Несмотря на то, что они у нас не зарегистрированы в качестве безработных, первичную консультацию мы им можем дать".

Касса по безработице даже создала специальный сайт по поиску работы для беженцев из Украины. Его отличительная особенность — на нем можно выкладывать вакансии не только на эстонском языке, но и на русском и английском, чтобы прибывающие в страну люди не терялись и с легкостью могли понять, что за работа им предлагается.

"Я не могу точно сказать, сколько вакансий для беженцев есть на этом сайте сейчас, они постоянно добавляются, но уже сейчас можно отметить, что компаний достаточно много. Причем предлагают не только простую работу, но и квалифицированную работу — в IT сфере, в больницах. Также требуются операторы на производстве".