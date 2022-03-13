Просто помогать. Как жители Эстонии становятся волонтерами и помогают беженцам из Украины
Для беженцев отдала домашние тапочки мужа
Гостиная Анастасии сейчас превратилась в большой склад: именно здесь собираются и сортируются вещи. Сюда же, в квартиру, приходят и нуждающиеся украинцы.
”Еще пару дней назад комната была заставлена до потолка”, — улыбается волонтер, перебирая очередные пакеты.
”Вещи очень сильно заполонили квартиру. Хорошо, у нас большая. Мы, кстати, вспомнили, что в ней есть еще и сауна, которой мы не пользовались. Так вот даже в сауне было огромное количество вещей, и туда невозможно было зайти. С налобным фонариком в поиске нужных коробок я там застряла! Как шахтер. Мужу пришлось тянуть”, — смеется Анастасия.
Помогать волонтер решила сразу, как только появилось сообщение о том, что Эстония принимает беженцев. Сначала Анастасия собрала все, что нашла у себя дома: вещи детей, игрушки, свои вещи. ”Даже новые тапочки у мужа отобрала: им нужнее”.
Помочь в сборах захотели друзья, знакомые, знакомые знакомых. Первую партию собранных вещей для только прибывшие беженцы из Украины разобрали в первые дни полностью.
”Я решила помогать адресно: приехала в отель, где их разместили, собрала список нужных вещей, потом все привезла. Рейсы были по несколько раз в день”, — вспоминает волонтер.
”Мне хочется именно собрать и отдать по индивидуальным запросам”, — делится Анастасия. ”Некоторые нуждающиеся приезжают ко мне прямо домой, примеряют, если есть выбор. Мы разговариваем, я угощаю кофе, чаем, деткам даю конфеты. Так они чувствуют себя более спокойно, особенно после того, что пришлось пережить”.
Анастасия рассказывает, что некоторые считают, что таким образом волонтеры разбаловывают людей. ”Эстонские организации даже дают рекомендации: никому лично не отвозить, а отдавать на сортировку”, — рассказывает волонтер. ”Но, на мой взгляд, была некоторая неорганизованность в сборе и выдаче вещей. Ведь это нам, здесь живущим, просто взять и поехать по какому-то определенному адресу, чтобы забрать что-то. А для людей, которые приехали из сел и деревень? Таллинн для них — большой город. Они просто не доедут. Тем более на стрессе”.
Есть благодарные, а есть те, кто считает, что им все должны
Анастасия с нежностью показывает вазу с цветами: их ей привезла девушка, которая отдавала вещи на благотворительность.
”Так сильно меня благодарила за то, что я делаю и помогаю”, — делится Настя и вспоминает, что еще недавно к ней приехали с коробкой конфет. ”Я надеюсь, она не сильно потратилась. Мне было так неудобно, хотелось, чтобы дети этой женщины съели конфеты. Но, с другой стороны, очень приятно!”.
Наш разговор переходит в более серьезное русло. Анастасия отмечает, как важно быть на равным с тех, кому помогаешь.
”Но люди вообще разные: есть благодарные, а есть те, кто считает, что им все должны. Но такое в жизни случается, тем более в состоянии стресса”, — делится Анастасия.
”Бывает, ко мне приходят с претензиями: ”Не те вещи привезли. Почему такое старое? Почему вы не можете привезти? Почему нет белья? Почему нельзя сегодня, почему только завтра?”, — перечисляет волонтер.
”Здесь самое главное не впадать в агрессивную риторику и спокойно объяснить, что я волонтёр, такой же человек, как и вы, у меня своя семья, своя работа. Я искренне пытаюсь вам помочь, но, к сожалению, сегодня вечером я не могу, могу завтра утром”. Как правило, не всегда извиняются, но соглашаются. Потому что если человеку показать, что ты готов сорваться в любой момент и побежать на помощь, то дальше пойдет ”а мне постирать бы вещи”, хотя у них есть прачечная. Или купить новые ботинки. Совсем старье я тоже не отвожу, потому что тоже их понимаю — это может быть несколько оскорбительно. Но, с другой стороны, тоже нужно понять: им пытаются помочь, как могут”.
Анастасия считает, что многие беженцы находятся в сложном психологическом состоянии, поэтому могут агрессивно реагировать.
”Буквально на днях был случай, когда на мое предложение возмущенно ответили: ”Что это за куртка? Я такое не ношу!”. Я понимаю, что это первая реакция человека, потому что у него дома, наверное, осталась его любимая крутка, а здесь предлагают чью-то. Потом люди начинают успокаиваться”,— рассказывает Анастасия.
Для волонтера оплата труда — благодарность
”Конечно, в том числе и из-за таких ситуаций может наступить выгорание. Ведь у всех волонтеров есть свой резерв: психологически это тяжело”, — делится Анастасия.
”С одной стороны есть отдача — люди получают помощь. С другой же понимаешь, что моя помощь — очень маленькая. Ты бы хотел помочь куда больше! Но денежно помогать мы много не можем”.
Анастасия отмечает, что волонтерство отнимает очень много времени.
”Когда говорю мужу: приеду через час, муж уже знает, что буду к ночи”, — улыбается Настя и рассказывает, что муж очень помогает. ”Моя правая рука! И вещи носит, и ездит скручивает кроватки. И с детьми сидит, когда я по волонтерским делам уезжаю: у нас двое малышей”.
Анастасия с гордостью продолжает перебирать недавно отсортированные вещи: принесли много качественных вещей с бирками. Отдельной стопкой лежат детские вещи. Здесь же — упаковки подгузников, бандажи для беременных. Все это волонтер готовит для отправки непосредственно в Украину.
”Я сама вышла на благотворительный фонд, который занимается перенаправление помощи для маленьких детей, беременных женщин”.
Тяжело вздохнув, Анастасия делится, что уже устала и нужно брать паузу. В прошлый раз волонтёр отправила очень много гуманитарной помощи.
”Квартира опустела и приобрела первозданный вид. Я походила сутки и решила, что опять пора. Пару дней — и моя квартира опять полна вещей и готова к помощи”.
”Для нас, волонтеров, оплата труда — это благодарность. А для меня как для доктора важно вылечить человека. Хотя бы вещами”, — заканчивает свой рассказ Анастасия.
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