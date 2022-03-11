Я только что приехал в Эстонию из Украины. Что дальше?
Военные беженцы из Украины могут получить временную защиту на территории Эстонии (вид на жительство), которая действует на территории всего Евросоюза. Ходатайство о временной защите можно подать в одном из пунктов обслуживания Департамента полиции и погранохраны (РРА) в Таллинне, Тарту, Пярну, Раквере или Йыхви. PPA также создает выездные пункты рассмотрения заявок по месту проживания военных беженцев. Забронировать время в ближайшем РРА можно по ссылке. С собой нужно будет взять удостоверяющие личность документы или другие имеющиеся документы (например свидетельство о рождении). Если ничего из перечисленного у вас нет, то перед запросом временной защиты обратитесь в посольство Украины.
Временную защиту могут получить граждане Украины и члены их семей, жившие до 24.02.2022 в Украине и прибывшие в Эстонию начиная с 24.02.2022, либо лица без гражданства или граждане третьих стран, которым была предоставлена международная защита в Украине, прибывшие в Эстонию после начала военных действий.
В Эстонии Центры встречи беженцев работают в четырех городах:
Таллинн
Niine 2, Põhja-Tallinn
Работает круглосуточно
Более подробная информация — здесь
Раквере
Kastani puiestee 12, Раквере
+372 509 0822
kriis@rakvere.ee
Работает с 9:00 до 21:00
Тарту
Soola 6, Тарту (отель Дорпат)
Работает круглосуточно
Пярну
Pikk 18, Pärnu linn
+372 5349 9911 (24/7)
В таких центрах вам будет оказана помощь с поиском места жительства и покрытием основных потребностей.
С 9 марта украинские беженцы, прибывшие в Эстонию после 24 февраля, могут в срочном порядке оформить вид на жительство в Эстонии (именно это предусматривает временная защита) на один год, что это позволяет им зарегистрироваться в качестве безработных и воспользоваться помощью кассы по безработице для поиска работы.
Имейте в виду, что претенденты на временный вид на жительство под временной защитой не могут приступать к работе до момента получения вида на жительство. Этот документ дает возможность работать в Эстонии на тех же условиях, что и всем другим постоянным жителям страны, право на посещение детского сада, а также влечет за собой обязанность несовершеннолетних посещать школу и обязанность взрослых участвовать в начальном образовании на эстонском языке.
Кроме того, если вы получили такой вид на жительство, то вам также полагается пособие по безработице и социальные пособия, а также однократная поддержка аренды жилья. Подробнее можно прочитать на сайте Министерства социальных дел.
Медицинская и психологическая помощь
Если вы или ваши близкие нуждаются в медицинской консультации, то ее можно получить по справочному номеру семейных врачей 1220 (при звонке с иностранного номера +372 634 6630). Если окажется, что вам требуется неотложная помощь, вас переадресуют на 112.
Не стоит волноваться и тем, кому требуется приобрести лекарство по рецепту. В эстонских аптеках могут принимать бумажные рецепты, выписанные в Украине. Исключение составляют наркотические в и психотропные средства.
Психологическую помощь можно получить по номеру кризисной помощи 116 006 (+372 6147 393) либо на сайте здесь.
Дальнейшая жизнь в Эстонии: образование
Сейчас образовательные учреждения стремятся помочь тем, кто вынужден был бежать от войны, продолжить получать образование в Эстонии.
Таллиннский университет также не остался в стороне. Из заявления, сделанного ректором Тыну Вийком, следует, что Таллиннский университет готов предоставить тем студентам, чье обучение было прервано начавшейся войной, возможность продолжить получать образование уже в Таллиннском университете.
”Таллиннский университет готов изучить предыдущие исследования студентов, которые начали обучение в Украине, и оценить их соответствие нашим учебным планам, чтобы они могли продолжить обучение в Таллиннском университете. В 2022 году мы сможем увеличить прием на все англоязычные учебные программы. <…> В случае крупной гуманитарной катастрофы мы готовы принять даже тысячи студентов, если это необходимо” — сказано в обращении ректора.
Тартуский университет учредил стипендиальный фонд, который направлен на поддержку студентов с украинским гражданством. Пожертвования принимаются от всех желающих.
Размер одной стипендии — до 2000 евро. Фонд объявляет открытый конкурс на получение стипендии 2 марта на своем сайте и в информационных каналах вуза, а заявки можно подавать до 15 марта.
Более подробную информацию можно получить на сайте или у следующего контактного лица:
Katrin Pajuste-Kuul
katrin.pajuste-kuul@ut.ee
737 5507
5567 1617 (5507)
Как устроить ребенка в школу или детский сад?
В Тарту информацию о том, как устроить ребенка в садик или школу, найти работу и получить эстонский личный код, можно получить не только в Центре приема беженцев, но и на сайте города здесь. Поиск работы в Тарту стоит начинать с этого портала.
Устройством ребенка в садик или школу займется отдел образования Тартуской городской управы (Raekoja plats 12, III этаж)
Детьми дошкольного возраста занимается Рийна Вооре, телефон +372 504 2506; riina.voore@tartu.ee
Для получения места в школе следует обратиться к Катрин Парв, телефон +372 518 4110; katrin.parv@tartu.ee
По вопросам, связанным с посещением детского сада или школы в Таллинне, можно обращаться в Таллиннский департамент образования по телефону +372 53007845 или электронной почте ukraina@haridus.ee.
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