Я только что приехал в Эстонию из Украины. Что дальше?

Военные беженцы из Украины могут получить временную защиту на территории Эстонии (вид на жительство), которая действует на территории всего Евросоюза. Ходатайство о временной защите можно подать в одном из пунктов обслуживания Департамента полиции и погранохраны (РРА) в Таллинне, Тарту, Пярну, Раквере или Йыхви. PPA также создает выездные пункты рассмотрения заявок по месту проживания военных беженцев. Забронировать время в ближайшем РРА можно по ссылке. С собой нужно будет взять удостоверяющие личность документы или другие имеющиеся документы (например свидетельство о рождении). Если ничего из перечисленного у вас нет, то перед запросом временной защиты обратитесь в посольство Украины.

Временную защиту могут получить граждане Украины и члены их семей, жившие до 24.02.2022 в Украине и прибывшие в Эстонию начиная с 24.02.2022, либо лица без гражданства или граждане третьих стран, которым была предоставлена международная защита в Украине, прибывшие в Эстонию после начала военных действий.

В Эстонии Центры встречи беженцев работают в четырех городах:

Таллинн

Niine 2, Põhja-Tallinn

Работает круглосуточно

Более подробная информация — здесь

Раквере

Kastani puiestee 12, Раквере

+372 509 0822

kriis@rakvere.ee

Работает с 9:00 до 21:00

Тарту

Soola 6, Тарту (отель Дорпат)

Работает круглосуточно

Пярну

Pikk 18, Pärnu linn

+372 5349 9911 (24/7)

В таких центрах вам будет оказана помощь с поиском места жительства и покрытием основных потребностей.

С 9 марта украинские беженцы, прибывшие в Эстонию после 24 февраля, могут в срочном порядке оформить вид на жительство в Эстонии (именно это предусматривает временная защита) на один год, что это позволяет им зарегистрироваться в качестве безработных и воспользоваться помощью кассы по безработице для поиска работы.