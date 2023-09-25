Во время кризисных учений можно будет услышать звуковые эффекты и сирены
Уже начиная с марта под руководством Государственной канцелярии проводятся комплексные учения CREVEX 2023. 28–29 сентября в порту Мууга и других регионах Харьюмаа пройдут крупномасштабные базовые учения по эвакуации, в ходе которых будет отрабатываться и контролироваться способность разрешения общегосударственной чрезвычайной ситуации и бесперебойность работы учреждений.
На учениях будут использоваться звуковые эффекты, сирены, на телефоны рассылаться предупреждающие SMS, а также производиться оповещение по теле- и радиоканалам. В регионе будет передвигаться много спасателей, полицейских и машин скорой помощи.
Не беспокойтесь – это учения! Оповещение об опасности является частью учений, и жителям не нужно на него реагировать!
Учения могут повлечь за собой кратковременные помехи на дорогах. Пожалуйста, будьте внимательны и выполняйте указания оперативных служб.
Все цели учений будут достигнуты при помощи сценария, он представляет собой разрешаемую под руководством Спасательного департамента чрезвычайную ситуацию, которая как прямо, так и косвенно влияет на непрерывную работу других учреждений и предприятий.
Во время учений будет проверяться:
способность проводить масштабную эвакуацию и одновременно управлять разрешением вызвавшего ее события;
работоспособность учреждений;
независимое функционирование школ, попечительских учреждений, местных самоуправлений в регионе, затронутом комплексным событием;
функционирование экономики страны при закрытии важных торговых путей;
повышение осведомленности правительства и общественности о влиянии крупномасштабного комплексного события, возможностях, имеющихся в распоряжении государства, и мерах по разрешению кризиса.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 1247 или на сайте kriis.ee.