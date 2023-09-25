В четверг во время кризисных учений из Мууга будут доноситься звуковые эффекты и сирены

Согласно легенде учений, в Мууга происходит авария, вызывающая цепь дальнейших пожаров и приводящая к необходимости эвакуации жителей. По словам главного руководителя учений CREVEX 2023 Марти Магнуса, сценарий намеренно утрирован. „На самом деле в Мууга нет подобных факторов опасности, и авария, которая будет проигрываться на учениях, в реальной жизни произойти не может. Поскольку цель – в полной мере проверить возможности спасения, мы запланировали учения максимально сложными“, – пояснил Магнус.

В ходе учений будут использоваться звуковые эффекты, сирены, на телефоны в этом регионе будут рассылаться предупреждающие SMS, а также производиться оповещение по теле- и радиоканалам.

Не беспокойтесь – оповещение об опасности является частью учений, и жителям не нужно на него реагировать и покидать свои дома!

Обычные люди обязательно заметят, что по району перемещается много спасателей, полицейских и машин скорой помощи. Также можно будет увидеть ролевиков-волонтеров, участвующих в учениях, – будет отрабатываться их эвакуация.

Учения могут повлечь за собой кратковременные помехи на дорогах. Пожалуйста, будьте внимательны и выполняйте указания оперативных служб.

Кризисные учения CREVEX 2023 под руководством Государственной канцелярии готовились более года. Помимо оперативных сил в учениях участвуют также местные самоуправления Виймси, Йыэляхтме, Маарду и Таллинна. Наряду с полевыми учениями пройдут также учения „за столом“, в ходе которых возникающие последствия будут разрешаться в форме дискуссии.

Во время учений будет проверяться: