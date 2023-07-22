ПОДКАСТ | „Актеры Русского театра в Таллинне разделяют мою боль“ — актер из Мариуполя Евгений Кравец

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В новом украиноязычном подкасте для Delfi актер Евгений Кравец рассказал о своем творческом пути в стенах Мариупольского драмтеатра и поделился воспоминаниями о дне, когда российские войска сбросили на театр авиабомбу:

„Я находился дома, в нескольких минутах ходьбы от здания театра. А вот другие актеры находились в нем. Думали, что в театре безопаснее. Они пострадали от взрыва, до сих пор проходят реабилитацию. Я видел их, видел страшные последствия“

Говоря о том, легко ли удалось адаптироваться в новом коллективе — труппе Vene Teater, Евгений отметил, что коллектив принял его очень хорошо: „Это был теплый прием. Люди, работающие в труппе Vene Teater в Таллинне, все понимают. Они понимают где добро и где зло. Они разделяют мою боль, ставя себя на мое место, понимая, что не такие уж мы и разные… Они всегда стараются помочь“.

Также нам удалось узнать у актера, случались ли провокационные ситуации, связанные с актерской работой на русском языке. Переходите к прослушиванию подкаста и узнайте ответы прямо сейчас!

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У новому україномовному подкасті для Delfi актор Євген Кравець розповів про свій творчий шлях у стінах Маріупольського драмтеатру та поділився спогадами про день, коли російські війська скинули на театр авіабомбу:

„Я знаходився вдома, за кілька хвилин ходу від будівлі театру. А ось інші актори перебували у ньому. Думали, що у театрі безпечніше. Вони постраждали від вибуху і досі проходять реабілітацію. Я бачив їх, бачив страшні наслідки“.

Говорячи про те, чи легко вдалося адаптуватися у новому колективі — трупі Vene Teater, Євген зазначив, що колектив прийняв його дуже добре: „Це був теплий прийом. Люди, які працюють у трупі Vene Teater у Таллінні, всі розуміють. Вони розуміють де добро і де зло. Вони розділяють мій біль, ставлячи себе на моє місце, розуміючи, що не такі ми й різні… Вони завжди намагаються допомогти“.