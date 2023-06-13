ПОДКАСТ | „Хочется проснуться и в идеале знать эстонский язык“ — трилингвист Катерина Макаренко в эфире нового подкаста на украинском языке

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В новом украиноязычном подкасте для Delfi трилингвист Катерина Макаренко рассказала о том, как ей удается синхронно изучать иностранные языки, добавляя в свое языковое портфолио новые — корейский и японский.

По словам Катерины, приехав в Эстонию, она определилась со своим лингвистическим приоритетом: „Эстонский язык — очень красивый и очень сложный. Приехав в Эстонию год назад, поступив в Университет Тарту я поняла, что хочу посвящать большую часть времени изучению эстонского. Я поставила на паузу уроки по корейскому и японскому, определив приоритет на ближайший год. Хочется проснуться и в идеале знать эстонский язык“.

Также Катерина поделилась советами по успешному изучению иностранных языков. „Большую роль играет систематичность. Но даже в условиях хаотичного графика возможно качественно учить языки. Один из лайфхаков — просмотр фильмов и сериалов на языке оригинала с субтитрами“, — советует гостья подкаста.

Больше лайфхаков по синхронному изучению иностранных языков — в эфире третьего выпуска подкаста „Эстония на украинском“. Слушайте новый эпизод!

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У новому україномовному подкасті для Delfi трилінгвіст Катерина Макаренко розповіла про те, як їй вдається синхронно вивчати іноземні мови, додаючи до свого мовного портфоліо нові — корейську та японську.

За словами Катерини, приїхавши до Естонії, вона визначилася зі своїм лінгвістичним пріоритетом: „Естонська мова — дуже гарна і дуже складна. Приїхавши до Естонії рік тому, вступивши до Університету Тарту я зрозуміла, що хочу присвячувати більшу частину часу вивченню естонської. Я поставила на паузу уроки з корейської та японської, визначивши пріоритет на найближчий рік. Хочеться прокинутися і в ідеалі знати естонську мову“.

Також Катерина поділилася порадами щодо успішного вивчення іноземних мов. „Велику роль відіграє систематичність. Але навіть за умов хаотичного графіку можливо якісно вивчати мови. Один із лайфхаків — перегляд фільмів та серіалів мовою оригіналу із субтитрами“, — радить гостя подкасту.