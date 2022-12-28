Врачи: заботьтесь о своем здоровье и приходите на скрининговое обследование

По словам врача-гинеколога Ида-Таллиннской центральной больницы д-ра Дениса Ваулина, посещение скрининговых обследований могло бы стать нормальной частью поведения жителей, связанного со здоровьем. „По-человечески понятно, что если со здоровьем у пациента все в порядке и у него нет жалоб, то может показаться, что в прохождении скрининга нет необходимости. На самом деле, к скринингу следует относиться наоборот — это простой способ предотвратить очень серьезное заболевание“, — говорит врач.

Показатели по Северо-Восточной Эстонии, а точнее по Ида-Вирумаа, действительно удручающие. Если в этом году в Эстонии 44% приглашенных женщин прошли скрининговое обследование на рак шейки матки, то в Ида-Вирумаа — всего 31%. Что же касается рака толстой кишки, в Ида-Вирумаа на скрининг явились 41% приглашенных.

Статистика также показывает, что у нас есть большие региональные различия. „Женщины, проживающие в Северной и Южной Эстонии чаще посещают скрининговые обследования, но по Эстонии как будто проходит черная полоса — женщины, проживающие в Западной, Центральной и Северо-Восточной Эстонии, реже приходят на обследования“, — добавила д-р Веэрус.

„Участие в обследованиях связано с осведомленностью людей в вопросах здоровья. На основе выполненных в Эстонии научных работ мы знаем, что, например, в скрининге на рак шейки матки менее активно участвуют неэстонцы и женщины с основным или средним образованием. А также женщины, которые не работают, имеют более высокий индекс массы тела или курят. Незамужние женщины также менее склонны к участию“, — сказала старший научный сотрудник отдела эпидемиологии и биостатистики Института развития здоровья и заведующая клиникой гинекологии Ляэне-Таллиннской центральной больницы д-р Пирет Веэрус.

Участие в обследованиях дает человеку душевное спокойствие, ведь с их помощью можно предотвратить 40% случаев рака молочной железы, 60% случаев рака толстой кишки и до 80% случаев рака шейки матки. Однако, к сожалению, многие люди не находят времени на прохождение обследования, и особую тревогу вызывает низкий уровень участия русскоязычного населения.

Для участия в скрининговом обследовании на рак толстой кишки приглашаются мужчины и женщины, при чем вероятность развития рака у мужчин значительно выше. Однако, по статистике, мужчины реже проходят обследование, что можно объяснить недостаточной осведомленностью в вопросах здоровья — мужчины не уделяют столько внимания своему здоровью и игнорируют незначительные симптомы, поскольку такое поведение считается проявлением маскулинности.

Ранняя стадия рака шейки матки требует хирургического лечения, но это уже не малая операция, как в случае предракового состояния. Но если опухолевый процесс зашел уже очень далеко, приходится прибегать к химиотерапии и лучевой терапии. „При выявлении предракового состояния в процессе скринингового обследования пациенту будет достаточно пройти простую процедуру. Если же человек не ходит на обследования, а рак развивается и прогрессирует, то требуется уже более сложное лечение. Следует также отметить, что есть женщины, у которых вообще нет никаких симптомов, что делает регулярные осмотры еще более важными“, — сказал он.

Однако к врачу женщины часто обращаются только при появлении симптомов — кровотечения из влагалища, дурно пахнущих выделений, очень обильных и продолжительных менструаций, кровянистых выделений после секса, а в запущенных случаях — болей. „К сожалению, как правило, симптомы появляются только на относительно поздних стадиях рака“, — констатировал Ваулин.

Если тест на ВПЧ показывает изменения, то за ним следует кольпоскопическое обследование, при котором шейка матки осматривается под увеличением и при необходимости берутся образцы тканей шейки матки. Это безболезненная и простая процедура.

А именно, самым большим преимуществом скрининга является возможность выявления предракового состояния, то есть обнаружения рака до того, как он разовьется. Например, в ходе скринингового обследования на рак шейки матки проводится тест на ВПЧ аналогично обычному гинекологическому осмотру, который помогает выявить изменения в клетках шейки матки.

В Эстонии около 20-25% случаев рака толстой кишки выявляются, когда рак уже дал метастазы. Часто это пациенты, которые не почувствовали особых изменений в самочувствии или не ощутили достаточно больших изменений, чтобы обратиться к врачу. Кроме того, почти в 20-30% случаев злокачественная опухоль обнаруживается тогда, когда она уже распространилась на лимфатические узлы, окружающие опухоль. Локальные случаи, то есть те, которые ограничиваются толстой кишкой, составляют 30-40%.

По словам общего хирурга и старшего врача онкологического центра Северо-Эстонской региональной больницы д-ра Тийта Сууроя, идеальным моментом для выявления рака толстой кишки является период, когда рак только что сформировался во внутренних слоях стенки толстой кишки и ограничен ею. „Конечно, еще лучше было бы обнаружить опухоль на предраковой стадии, которая представляет собой в классическом смысле железистый полип. Рак можно предотвратить с помощью лечения, то есть удаления полипа (полип представляет собой разрастания стенки толстой кишки, выступающие в просвет кишки; большинство полипов имеют доброкачественную природу — редакция)“, — сказал он.

По словам доктора Сууроя, на скрининговые обследования, к сожалению, не приходят именно те люди, которые находятся в группе повышенного риска, то есть те, кто недостаточно осведомлен в вопросах здоровья, ведет не совсем здоровый образ жизни или плохо питается, недостаточно занимается спортом и имеет избыточный вес. В общем, те, кто больше всего нуждается в обследовании.

Скрининговое обследование является простым и безболезненным

Скрининговые обследования представляют собой простые процедуры, но низкий уровень участия в них часто связан с тем, что в Эстонии много жителей, которые вообще не попадают в поле зрения врача. Например, скрининг на выявление рака шейки матки может показаться пугающим для женщин, которые не посещали гинеколога