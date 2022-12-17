Эстония оказалась единственной страной в мире, которая отдает Украине больше 1 процента своего ВВП

Исследовательский центр Statista провел расчеты и обнаружил, что США, несмотря на всю их щедрость, на самом деле занимают девятое место в рейтинге доноров Украины, если считать в процентах от общей экономики.

При таком подсчете крупнейшими донорами для Украины оказались: Эстония (1,1 процента), Латвия (0,93 процента), Польша (0,50%), Литва (0,46%) и Норвегия (0,34%).

По состоянию на конец ноября Штаты предоставили помощь в размере 0,23 процента ВВП, или чуть меньше одной четверти процента. При этом только в мае США выделили 40 миллиардов долларов для военной поддержки Украины.